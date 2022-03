"Es la culminación a muchos años de trabajo en silencio"; la ilusión de la selección en Cataluña

Una mayoría de edad. 18 años ha tenido que esperar Cataluña para disfrutar en directo de un partido de la selección española de fútbol. En la convocatoria de Luis Enrique, 4 jugadores nacidos en Cataluña; 3 con el sello de La Masía, Jordi Alba, Dani Olmo y Eric García y el cuarto de Cornellá, la gran novedad de esta convocatoria con el portero David Raya. En un video editado por la Federación Española de Fútbol, los 4 jugadores mostraban su satisfacción por el partido de España en Cataluña. La selección ya está en Barcelona, después de tantos años y descansan en un hotel de la ciudad.





Mucho tiempo y con periodos complicados para los que salían a la calle apoyando a la selección. El día más ignominioso fue el 5 de junio de 2016, cuando Ruth y Maria Rosa instalaron una parada de "Barcelona con la selección" en la calle Fabra i Puig. Recogían firmas para pedir al Ayuntamiento de Barcelona la instalación de una pantalla pública para ver los partidos de España en la Eurocopa que se celebrara en esos días. De un coche bajaron 4 encapuchados, agrediendo a las 2 mujeres. Ruth, recuerda con pesar el grave incidente, "nunca me lo podía imaginar, jamás. Salieron encapuchados, tiraron de los pelos a mi amiga, me pensaba que me daba un ataque al corazón".

Ruth está preparando su bandera de la selección, y cree que el partido de mañana es la culminación de muchos años de esfuerzos "son muchas horas de trabajo, de salir a la calle y recoger firmas. Había colas en nuestra parada, estamos muy contentos" resume la entusiasta seguidora de la selección.

La plataforma "Barcelona con la selección" ha organizado una serie de actividades para la jornada de mañana. Se ha convocado una caravana de coches con salida en la plaza Artós, a partir de las 14.45, con dirección al estadio. En los alrededores del campo de fútbol, habrá actuaciones de DJ, grupos de rumba, iniciativas infantiles y servicio de bar, antes y después del partido. El presidente de la plataforma, Nacho Pla ruega "que no hayamos de esperar 18 años más, hasta 2040 para ver a España en Cataluña. Ha sido un error que no se puede volver a producir". Se han vendido más de 30.000 entradas de un aforo de 39.000 en Cornellà- Prat, que mañana vivirá una fiesta con el España- Albania.





