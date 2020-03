Continúa la persecución independentista contra los restaurantes que atienden en castellano

La tensión lingüísitica en Cataluña continúa y se refleja en diversos lugares de las ciudades catalanas. Uno de los últimos casos fue el de una usuaria que fue a desayunar a un bar, ella se dirigió a uno de los camareros en catalán, pero le respondieron en castellano, lo que indignó totalmente a la clienta, que minutos después lo contó en Twitter y argumentó que la estaban discriminando lingüísticamente por no haberle respondido en catalán.

El tweet de la clienta ha provocado una gran repercusión en la red social y, hasta el cómico y actor Toni Albà, reaccionó a la publicación para saber dónde se situaba el bar.

Pero la viralización no quedó ahí, y ante la reacción negativa de los usuarios independentistas, la cuenta de Plataforma per la Llengua, que pertenece a la Generalitat de Catalunya, quiso ofrecer una web a la chica para denunciar la situación de 'discrminación lingüística'. En esta ocasión, la clienta "afectada" sí que respondió al ofrecimiento de la cuenta oficial.

Ante el impacto del tweet, usuarios independentistas quisieron presionar a la chica para saber la dirección del bar para continuar el boicot, más allá de las redes sociales, y provocar problemas reales al local que no respondió en catalán a la clienta. Finalmente, un usuario consiguió la dirección del bar y lo publicó en las redes para que los independentistas supieran donde se encuentra el establecimiento.

Este incidente no es el único que ha ocurrido recientemente contra los locales que no atienden en catalán. Uno de ellos es el caso de un bar llevado por chinos, y según la usuaria "no se esfuerzan en absoluto" en entender el catalán.