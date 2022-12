El concejal del PSC en Sant Pol de Mar denuncia insultos del alcalde a la bandera de España

El concejal del PSC en el ayuntamiento de Sant Pol de Mar, Enrique Abad, ha denunciado insultos del alcalde, Albert Zanca, de Esquerra Republicana, a la bandera de España durante un pleno municipal. Hay que tener en cuenta que el consistorio tiene la bandera atada al palo, sin que ondee. Abad pidió explicaciones y planteó al alcalde resolver esta situación, pero Zanca respondió de forma despectiva al referirse como “puñetera” a la bandera. “Le indiqué dentro del pleno, para que constara en acta, le señalé el estado de la bandera. Él se indignó como de costumbre, perdió los papeles y tachó la bandera de puñetera, por dos veces”, ha explicado a COPE Enrique Abad.

Impulso Ciudadano también ha presentado una denuncia al juzgado Contencioso-administrativo reclamando que se coloque de forma correcta la bandera de España en la fachada del Ayuntamiento. Una cuestión que no es nueva, que ya colea desde el 2012. Hay sentencias que obligan al consistorio a que cuelgue la bandera, pero los distintos alcaldes han hecho todo lo posible para no cumplirlas. A veces han robado o se ha quemado la bandera, y en otras ocasiones no se ha desplegado simulando que se había enganchado al mástil, o directamente ni se ha puesto.

Por otro lado, Abad también ha criticado la ambigüedad y la falta de colaboración de su partido, del PSC, en relación a esta cuestión, por lo que se plantear pasarse al Grupo Mixto. Pero no sólo por eso. También porque el Ayuntamiento de Sant Pol de Mar ha contratado como asesor al llamado 'Consell per la Repúlblica', el chiringuito que dirige desde Waterloo el huido de la justicia, Carles Puigdemont. Abad cree que su partido se ha puesto de perfil ante una situación que considera desconcertante. Se inhibió, dice, cuando pidió al PSC un informe sobre este tema.