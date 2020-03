¿Cómo hacer la compra de forma segura?

Las medidas de seguridad para prevenir el contagio en supermercados se han acentuado en la última semana. En la mayoría de ellos se limita el acceso de clientes al establecimiento con colas a la entrada, manteniendo la distancia de seguridad de un metro entre clientes, se ofrece desinfectante de manos y guantes de látex (vigilad a la hora de quitarlos) una vez dentro del comercio y los trabajadores usan mascarillas, ya que al final son los más expuestos al contagio.

Los mercados también adaptan sus horarios. La cadena de supermercados Condis abrirá una hora antes, a las 9:00 horas, a partir de este viernes para atender exclusivamente a las personas de más de 65 años, y evitar que se junten con otros posibles portadores del virus. Así, a partir de las 10:00 horas podrán acceder a los supermercados el resto de clientes con normalidad.

Cualquier precaución es poca, por eso también se está restringiendo a la ciudadanía salir en grupo a realizar la compra, y, por lo tanto, se debe planificar previamente aquellos productos necesarios para salir de casa con la menor frecuencia posible —aunque haya quién deseé ir al súper para "escaparse" un rato al día de casa—. Además, se debe de hacer una compra de alimentos y productos de limpieza, de manera coherente y sin monopolizar artículos, ya que el abastecimiento está garantizado, dentro del estado de alerta decretado por el gobierno español. Para ello, algunos centros han optado por limitar el número de unidades que cada cliente puede comprar para que todo quede mejor repartido.

Consells per a l'hora d'anar a �� comprar durant el �� confinament:



��Aneu-hi sols

��Manteniu distància de seguretat

��Porteu les vostres bosses

��Utilitzeu guants per a triar fruites i hortalisses

��Pagueu amb targeta

��Recordeu que l'abastiment d'aliments està garantit pic.twitter.com/1nP50fIle7 — Salut (@salutcat) March 18, 2020

Tener una lista de la compra colgada en la puerta de la nevera suele ser un recurso eficaz para ir apuntando todos aquellos productos que sean indispensables para pasar la semana. Un calendario de menús también es una solución frecuente para gestionar aquellos ingredientes que harán falta antes de ir a comprar.

Los carros del supermercado son otra fuente de contagio potencial. Por eso es mejor ponerse guantes si se coge uno o utilizar carritos propios o bolsas –no desechables a poder ser, para manipularlas uno mismo y reutilizarlas en próximas compras—, y obviamente; no manosear productos que no te vayas a llevar. Y a la hora de pagar, hacerlo con tarjeta, para así no intercambiar dinero.

Una vez en casa

Limpiar todo cuando tengamos la compra antes de guardarla es una buena idea. No solo los productos frescos, sino también los envasados, antes de guardarlos. Y por supuesto, lavarse las manos con jabón.

Para frutas y verduras: lava con agua a chorro, si te quedas más tranquilo poniendo a remojo con líquido desinfectante alimentario (lejía del baño NO), vale, pero lava Antes y también despues para eliminar restos. pic.twitter.com/RsvVF52cer — Gemma del Caño (@farmagemma) March 15, 2020

Las autoridades también recomiendan limpiar las superficies, como la encimera antes de ponerse a cocinar, con soluciones de lejía y agua. Para eso se recomienda una proporción de 1:50 en agua fría, sin detergente. Es decir, un vaso de lejía por cada 10 litros de agua. Dejar actuar unos cinco minutos y retirar con un algodón antes de que se seque. No hay que obsesionarse, pero lo ideal es hacerlo varias veces al día.

Compra online

Además de las grandes cadenas de supermercados, tiendas de algunos mercados tradicionales también están permitiendo los pedidos por internet con entrega a domicilio. El protocolo que están siguiendo la mayoría de repartidores de mercancía a domicilio es el de dejar la compra fuera y ya la entraremos nosotros, básicamente para respetar las distancias al máximo.

Si tenemos que firmar algún papel, usamos nuestro bolígrafo y, en caso de ser un bolígrafo electrónico, si no disponemos de guantes, podemos proteger los dedos con un poco de papel de cocina, por ejemplo.

Y aquellos que preparan los pedidos deberán tener un cuidado especial de no toser o estornudar sobre los productos, además de mantener todas las normas de higiene.