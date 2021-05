Cómo evitar la estafa de Bizum

La Policía Nacional alerta de un incremento exponencial de las denuncias por robo a través de Bizum, en lo que supone una de las estafas más sencillas y lucrativas realizadas a través de una aplicación móvil.



La estafa consiste sencillamente en el envío masivo de solicitudes de pago. En la aplicación el usuario puede enviar y recibir dinero de cualquiera de sus contactos de forma instantánea, pero también puede solicitar un pago a uno de sus contactos. Por ejemplo, si has pagado la cena a la que habéis asistido tú y tus amigos, posteriormente, si no has invitado, solicitarás el pago de la deuda de todos los comensales vía Bizum. Y de esta opción de solicitud es de la que se aprovechan los estafadores.



La víctima recibe una notificación con el importe "acordado" y, por falta de atención, aprueba el pago. Es lo que le ha pasado a un usuario, la víctima en cuestión era el vendedor de un vehículo por internet que fue contactado por un supuesto comprador. Más tarde, el comprador propuso abonar al vendedor 400 euros en concepto de reserva a través de Bizum, solicitud que el vendedor de coches acepto.



También se han notificado casos de llamadas telefónicas fraudulentas por parte de supuestas compañías telefónicas. Contactan a los clientes con la promesa de un descuento en la factura, para cuyo trámite el operador solicita confirmar el número de cuenta o tarjeta bancaria (los cuales asocia a Bizum). A continuación les hace creer que van a recibir un PIN para confirmar la oferta; una clave indispensable para realizar transferencias que también le proporcionan. Así, el estafador consigue todos los datos necesarios para cometer el delito.



Ahora mismo 16 millones de usuarios en España utilizan Bizum, 16 millones de víctimas potenciales de estos estafadores. La Policía Nacional recomienda desconfiar de llamadas en las que se nos ofrezcan ofertas "demasiado" ventajosas. Como usuarios tenemos que abstenernos de proporcionar cualquier tipo de información bancaria por correo electrónico, teléfono o aplicación de mensajería instantánea. Y, lo más importante, cerciorarse del motivo de la solicitud que nos llega a la aplicación, hay que comprobar cada solicitud detenidamente, a qué se corresponde y quién está al otro lado.



En caso de haber sido estafado, el primer paso a dar es contactar con nuestro banco para comunicar la situación; el segundo paso, interponer denuncia ante la Jefatura más cercana del cuerpo nacional de Policía.



En cualquier caso, Bizum ha comunicado que a partir del 15 de junio, limitarán de 150 a 60 el máximo de transferencias mensuales que puede recibir cada usuario. La medida afectará únicamente a particulares, no a pequeños comerciantes o autónomos.