El cierre de peluquerías durante el confinamiento dispara la compra de tintes de pelo

La imagen personal no para durante el confinamiento. Algunas personas optan por cambios radicales con su máquina de cortar el pelo, y otras personas prefieren seguir con su tinte de pelo habitual pese al cierre de peluquerías en el estado de alarma, al no ser incluido como trabajo "esencial".

Es por ello que el tinte de pelo se ha convertido en el producto más demandados en los supermercados, como ya lo fueron en su momento los rollos de papel o la lejía. En el caso de los grandes supermercados, la venta de tintes se ha incrementado un 130% respecto al año pasado.

Un caso es el local Regina, una pequeña droguería en Manresa, donde las ventas generales han caído un 80%, pero la venta de tintes se ha doblado. Roser Torras, una clienta ha confesado que "está acostumbrada a ir a la peluquería cada semana, y que ahora tiene un pelo que le da cosa salir de casa". Además ha explicado que "probaré teñirme sola aunque me da miedo porque no lo he hecho nunca".

Las peluquerías podrán abrir a partir del próximo lunes, pero ya son muchas semanas con la persiana bajada y esto ha hecho que mucha haya optado por decidirse por otra opción y teñirse ellos mismos. Es el caso de Silvia, que ha decidido dar el paso y comprar un tinte en su tienda de confianza para probarlo: "No lo he hecho nunca, pero ahora me da vergüenza salir a la calle y no me siento bien".

Otro caso es el de la peluquería Los 60 de Manresa. Su propietario, Joan, ha asegurado que desde que cerró su local, muchas clientas le han consultado cómo ponerse el tinte: "Ha sido un poco cómico porque algunos nos han enviado vídeos y fotos para ver cómo les ha quedado".