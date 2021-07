El Canet Rock de la concordia y el apaciguamiento

Un grupo de jóvenes quemó una bandera de España durante la celebración del Canet Rock. Mientras el grupo de asistentes al festival prendía fuego a la bandera, parte del público gritaba "puta España". Las imágenes han sido publicadas por diferentes usuarios de Twitter y en ellas se puede observar a un grupo de jóvenes quemando una bandera española mientras el centenar de asistentes a su alrededor corea al unísono consignas de odio a España.

Divertit el Canet ?? pic.twitter.com/D2m3zG9R6I — Joan Mangues (@jmangues) July 4, 2021





Estos hechos ocurren en el contexto de apaciguamiento en relación con las nuevas políticas del Gobierno central para con el conflicto catalán. La administración Sánchez pretende reactivar todos los órganos bilaterales con el Govern en una clara apuesta por fortalecer las relaciones con los independentistas y desmovilizar el movimiento que antes de la pandemia aún proseguía con mucha fuerza.



Pero la realidad es que en Cataluña hay ciudadanos que no tienen ningún tipo de interés por la convivencia y el respeto a la relación España-Cataluña, y profesan un odio explícito a su país. Hace dos semanas volvimos a ver la quema indiscriminada de retratos de Felipe VI durante las jornadas del Círculo de Economía y este fin de semana se queman banderas de España en actos que, incluso, poco tienen que ver con la actualidad política. Un hecho que denota el arraigo del odio a nuestro país que tienen algunos conciudadanos.

El festival del Canet Rock acogió la madrugada del sábado a domingo a más de 22.000 personas. Se ha convertido en el primer concierto en Europa con más de 20.000 asistentes desde el inicio de la pandemia.



Además, siguiendo el modelo del Palau Sant Jordi con el concierto de LoveofLesbian que se celebró en marzo, una vez dentro del recinto del festival no se tenían que respetar las distancias de seguridad, pero sí que era necesario llevar mascarilla como medida de prevención.



Aun así, muchos asistentes no permanecieron con la mascarilla puesta durante el acontecimiento, tal y como se puede apreciar en las imágenes. El Canet Rock detectó un total de 152 positivos por coronavirus entre los 22.330 test de antígenos que se realizaron de forma obligatoria a todos los asistentes antes de entrar al recinto. Todos esos negativos no pudieron asistir al festival.