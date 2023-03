El calvario de Vanesa y sus compañeros de la planta de Nissan de Barcelona, más cerca de su fin

Vanesa Martín llevaba 17 años de operaria en la planta de Nissan de la Zona Franca de Barcelona cuando la multinacional nipona decidió cerrar. Ya han pasado tres años desde el cierre, un tiempo que Vanesa describe como "muy complicado" y en el que ha vivido momentos de gran incertidumbre, sobre todo psicológicamente. Ahora contempla con optimismo el acuerdo de reindustrialización de los terrenos de la automovilística en la Zona Franca, donde espera ser una de las afortunadas en volver a incorporarse en la empresa. "Estoy mucho más tranquila, aunque seguimos con la incertidumbre en el cuerpo", nos confirma Vanesa en COPE Catalunya i Andorra.

La reindustrialización no asegura la incorporación de los 1.250 trabajadores afectados por el cierre de la planta. El proceso de selección se hará a través de una lista de la que Vanesa nos da los siguientes detalles: "Tendrán en cuenta la antigüedad del trabajador y su edad, porque a la hora de buscar trabajo es más complicado si pasas los cincuenta".

Vanesa confía desde el primer día en recuperar su trabajo, aunque no sea de las primeras de la lista. A COPE Catalunya i Andorra nos ha explicado que se ha tomado este año como un descanso para pasar tiempo con la familia y sus hijos. Nissan no ha ofrecido alternativas a aquellos trabajadores que no vayan a recuperar su trabajo. Sin embargo, se ha conocido que ofrecerá cursos de formación para ayudarles a encontrar un nuevo puesto de trabajo en otra empresa. Una ayuda que Vanesa agradece, después de conocer varios ejemplos de excompañeros con experiencias positivas.