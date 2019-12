Borràs: "No he cometido ningún delito y jamás he causado daño al erario público"

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha asegurado este miércoles que no ha cometido ningún delito y que jamás ha causado ningún daño al erario público al frente del Institut de les Lletres Catalanes (ILC).

En declaraciones en los pasillos del Parlament, ha reaccionado así después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo haya abierto una causa contra Borràs por presuntas irregularidades en 18 contratos de ILC, que fueron adjudicados a su "amigo" Isaías Herrero.

Tras lamentar haber conocido la decisión del TS por los medios, ha defendido su inocencia y ha avisado de que no se podrá demostrar que haya cometido un perjuicio económico en el ILC mientras dirigió la entidad.

"Los delitos que se me imputan no se podrán demostrar porque jamás he defraudado un euro al erario público. El problema está en el juicio mediático permanente que se hace y en intentar abatir a los adversarios públicos desde un punto de vista judicial y no político", ha lamentado.

También ha reivindicado haber dado explicaciones al respecto, también en el Parlament cuando era consellera, y ha acusado a las "cloacas del Estado de filtrar información desde hace más de un año, cuya autenticidad" aún no ha podido comprobar.

Borràs, que es independiente dentro de JxCat, ha añadido que actúa en base a su "código ético personal" dado que no forma parte de un partido.