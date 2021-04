Barcelona tendrá 490 paradas y contará con 11 espacios perimetrados para Sant Jordi

Barcelona habilitará 11 espacios perimetrados gestionados por la Cambra del Llibre para la próxima celebración de Sant Jordi. Estas zonas tendrán un control de acceso y tendrán paradas de libros, rosas y firmas de autores. Dentro de estos espacios se prevé habilitar unas 180 paradas de venta de libros y rosas y 31 espacios para los autores. La ciudad también contará con 490 paradas delante de librerías y floristerías.

Los 11 espacios se encontrarán en: Paseo de Gracia (entre Ronda Sant Pere y calle Aragó), Passeig Lluís Companys, Jardinets de Gràcia, Plaça Reial, Plaça de Valdívia, Plaça de la Vida, Plaça de Sarrià, Jardins Centelles del Palau Macaya, Plaça Universitat, Plça Orfila i Espai entre Rambla i carrers Pallars, Llacuna i Pujades.

Los 11 espacios habilitados tendrán un sentido único y las paradas estarán muy distanciadas entre ellas. Aparte se diferenciarán los sitios de venta con los sitios destinados a las firmas de ejemplares. El aforo se situará en un 30% de la capacidad i el horario será de nueve de la mañana hasta las ocho de la noche.

El secretario técnico del Gremi de Llibreters, Marià Marín, ha comentado que los diferentes espacios se encontrarán en siete distritos diferentes, en sitios “céntricos, emblemáticos y dispersos” para que “la ciudad se lleno de rosas y libros sin concentraciones”. También ha explicado que este año considera que hubiera sido “una temeridad” ir a la Rambla.

Patrici Tixis, presidente de la Cambra del Llibre de Catalunya, remarca que este Sant Jordi será “ordenado y con controles de aforo. Seremos muy escrupulosos para que nadie se haga daño y esperamos que sea un éxito”. Y es que la previsión para ese día en ventas de rosas va entre los 3,5 y 4 millones de flores, lo que supone unos 10 millones de euros.

En este sentido, Tixis ha remarcado la importancia del comercio local: “sobretodo servirá para reforzar las librerías y floristerías de proximidad y sobretodo vemos la esencialidad del libro en papel, que durante la pandemia ha pasado a ser fundamental para la salud emocional de todos”.

En total habrá también 490 paradas enfrente de librerías y floristerías. Las paradas de las librerías empezarán a montarse el miércoles, siendo la primera acción de desconcentración. Este miércoles se prevé que unos 90 establecimientos tengan sus paradas en el exterior.

Desde el Gremio de Floristas, se ha creado una página web para evitar aglomeraciones durante Sant Jordi pero se encuentran preocupados “por la interpretación que hacen algunos ayuntamientos de Cataluña de las recomendaciones que ha hecho el Procicat para Sant Jordi”. Y es que, en algunos municipios, se han dado permisos para poder poner paradas a entidades y preocupa que “en un día con tanta afluencia no se respeten las medidas acordadas que los profesionales se han comprometido a seguir”.

En ese sentido, el Procicat aprobó los protocolos específicos para la diada para celebrar una fiesta “descentralizada” en toda Cataluña de acuerdo con la realidad de cada municipio.

Tot a punt per una diada de #SantJordi al carrer, però amb totes les mesures de seguretat per poder gaudir-la com cal! ????????



??Roda de premsa de @Llibreterscat@gremieditors@GremiFloristesc@cultura_cat@bcncultura#SantJordi2021#CulturaSegurapic.twitter.com/FXUhMEUb2w