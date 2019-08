Barcelona defiende el plan hotelero y anuncia que pedirá una aclaración judicial al TSJC

El TSJC ha anulado íntegramente el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) de Barcelona por inexistencia de evaluación económica y financiera.

El Ayuntamiento de Barcelona considera que la causa de nulidad no queda clara. Por este motivo, la teniente de alcalde Janet Sanz ha afirmado que pedirán una aclaración judicial y "si hace falta" presentaran un recurso de casación. Sanz también ha añadido que el PEUAT no necesita un informe económico detrás, ya que no implica cambios de uso sino restricciones.

La teniente de alcalde también ha apuntado que todas las sentencias emitidas hasta ahora avalan que el consistorio tiene competencias para regular, mientras que algunas de las resoluciones solamente ponen en cuestión artículos concretos. Por ejemplo, el que obliga a reducir un 20% las camas si los hoteles del centro de la ciudad hacen grandes reformas.