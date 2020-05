Barcelona corta el tráfico en los laterales de la Gran Via y la avenida Diagonal

El Ayuntamiento de Barcelona ha cortado este miércoles al tráfico los laterales de la Gran Via y la avenida Diagonal con el objetivo de que los peatones puedan mantener las distancias de seguridad durante los paseos y la práctica deportiva.

Lo ha dicho la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad de Barcelona, Janet Sanz, en una rueda de prensa telemática junto a la concejal de Movilidad, Rosa Alarcón.

La medida forma parte del plan para adaptar el espacio público en la desescalada. En la Gran Via se impedirá la circulación de vehículos en el lado mar desde la plaza Espanya hasta la plaza Tetuan. Y en la avenida Diagonal se cortará el lateral mar desde Francesc Macià y hasta el paseo de Gràcia y el lateral montaña desde paseo de Gràcia hasta Marina.

"Los giros en la Diagonal y Gran Via no se podrán hacer. Se deberán buscar itinerarios alternativos", ha dicho Sanz, que ha añadido que se trata de una medida temporal, aunque no ha avanzado cuando terminará y no ha cerrado la puerta a que pueda ser una medida permanente.

El Ayuntamiento prevé que este domingo empiece la ampliación de aceras de la Via Laietana con actuaciones "tácticas" con pintura y pilonas plásticas flexibles para que sean de 4,15 metros, en unos trabajos que durarán cerca de una semana.

En los carriles bus también se han hecho ocho actuaciones de mejora y esta semana se inician cuatro intervenciones más, lo que se suma a la actuación para recuperar más de 43.000 metros cuadrados con la retirada de motos estacionadas en las aceras de 24 zonas de la ciudad.

A estas actuaciones, se añaden las 44 calles cortadas, que liberan cerca de 74.000 metros cuadrados para uso de los peatones: "Barcelona gana cerca de 150.000 metros cuadrados de espacio público para caminar y pasear de forma segura y saludable", según Sanz.