Barcelona congela los tributos y mantiene la rebaja del 75% en la tasa de terrazas para 2021

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado congelar todos los tributos municipales y mantener la rebaja del 75% en la tasa de terrazas desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, lo que supone una disminución de entre 60 y 70 millones en la previsión de ingresos del consistorio para el próximo ejercicio.

En una rueda de prensa este lunes la concejal de Régimen Interno y Hacienda, Montserrat Ballarín (PSC), y el concejal de Presupuesto, Jordi Martí (Bcomú), han explicado que la propuesta iniciará su tramitación en la Comisión de Economía de este miércoles y prevé finalizar con el voto en el pleno municipal del mes de diciembre.

La propuesta de ordenanzas fiscales incorpora una disposición adicional para rebajar la tasa de terrazas en un 75% exclusivamente durante el año 2021, lo que significa 13,7 millones de euros menos de recaudación para el próximo año (una reducción que se puso en marcha al terminar el estado de alarma, coincidiendo con la reapertura de bares y restaurantes).

"Es absolutamente necesaria e imprescindible. Queremos ayudar al sector de la restauración a que puedan afrontar con más garantías la situación dificilísima por la que están pasando", ha razonado Ballarín, que ha concretado que la propuesta sí incorpora una tasa de ocupación de la vía pública para los patinetes compartidos en régimen de explotación económica, como ya existe para bicis y motos.

El impacto de la pandemia en las arcas municipal se estima en una caída de los ingresos de hasta 183 millones de euros este 2020 en comparación con los cálculos hechos antes de la crisis del coronavirus, debido al descenso de la tasa de terrazas y en la de recogida de residuos comerciales, además de una menor recaudación en tasa de ocupación de dominio público, entre otros.

Preguntados sobre por qué no se han planteado más rebajas, Ballarín ha dicho que el Ayuntamiento necesita ingresos para dar respuesta a la crisis provocada por la pandemia, y Martí ha añadido que habrá ayudas para los sectores que lo necesiten: "Nos parece que no debemos perder capacidad de intervenir. Habrá ayudas y, si la actividad no se puede hacer, no se les cobrará durante esos días".