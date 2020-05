Barcelona cerrará 44 calles al tráfico y abrirá 70 parques a partir de este viernes

El Ayuntamiento de Barcelona cerrará al tráfico 44 calles y abrirá70 parques y zonas verdes de la ciudad a partir de hoy para ampliar el espacio reservado a peatones y facilitar que se puedan respetar las distancias de seguridad durante el desconfinamiento.

Lo ha explicado la teniente de alcalde de Urbanismo, Movilidad y Ecología, Janet Sanz, quien además ha alertado de que no se podrán usar las áreas de juego infantil.

Las 44 calles, que se cerrarán de 9 a 21 horas, no forman parte de la red básica de circulación y no pasan autobuses, y se suman a la pacificación de Gran Via y la avenida Diagonal, así como las actuaciones en Via Laietana y las calles Consell de Cent, Rocafort y Girona, entre otros.

Sanz ha detallado que la mayoría de las calles afectadas se encuentran en los distritos de Sants-Montjuïc, Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó y Nou Barris, en zonas en las que hay aceras de menos de cuatro metros de ancho.

Entre las calles cerradas, destacan Olivera, Alcolea, Violant d'Hongria Reina d'Aragó y Leiva (Sants-Montjuïc); Marià Cubí y Manuel de Falla (Sarrià-Sant Gervasi); Torrent de l'Olla y Taxdirt (Gràcia); Lugo y Frederic Rahola (Horta-Guinardó); Finestrelles y Mare de Déu de Lorda (Sant Andreu), y Muntanya y Coll i Vehí (Sant Martí).

Se permitirá el paso de los vehículos de emergencia, de servicios municipales, servicios de carga y descarga y acceso a los vecinos, y el cierre de las calles se hará con vallas metálicas señalizadas que se ubicarán al principio y final de la calle y en cada cruce.

Sanz ha dicho que la plaza de Catalunya abrirá "pronto", después de haber estado cerrada por obras de mantenimiento y haber tenido problemas por inundaciones, y ha explicado que la próxima semana se aplicarán las medidas en Gran Via, Diagonal y Via Laietana, entre otros.

La apertura de los 70 parques (de los 146 que tiene la ciudad con acceso con cierre) se realiza bajo los criterios técnicos de favorecer una conexión con garantías entre calles y barrios, y la falta de espacio verde en algunas zonas para poder completar la red de itinerarios seguros.

Siguiendo estos criterios, se abrirán dos parques en Ciutat Vella, 28 en el Eixample (la mayor parte interiores de manzana y por falta de espacio verde en el distrito), nueve en Sants-Montjuïc, cuatro en Les Corts, siete en Sarrià-Sant Gervasi, siete en Gràcia, tres en Horta-Guinardó, uno en Nou Barris, tres en Sant Andreu y seis en Sant Martí.

Además, a partir del lunes 4 de mayo también reabrirá el Parc de la Ciutadella, en el distrito de Ciutat Vella. Lo hará días más tarde porque, según ha explicado Badia, requiere algún día más para tenerlo en condiciones, y ha asegurado que es necesario abrirlo porque Ciutat Vella es uno de los distritos con menos espacio público.

Tras siete semanas cerrados, las brigadas de Parcs i Jardins y los equipos de limpieza municipales han empezado esta semana las tareas de mantenimiento en los parques y lo seguirán haciendo de manera gradual, aunque no se incorporarán el cien por cien de los equipos para poder seguir con las medidas de prevención.

A partir de este viernes también se permitirá el acceso a la veintena de huertos comunitarios municipales en los que se deberá seguir las recomendaciones preventivas de acceder un máximo de dos personas, con medidas de protección y el refuerzo de la higiene en estos espacios.

En relación a las playas, Badia ha dicho que su apertura se situaría en una segunda fase y ha dicho su cierre obedece a una razón sanitaria: "Venimos del temporal Gloria. Había muchos trabajos de adecuación y reparaciones que se han retrasado con el coronavirus".

Badia ha pedido la "máxima colaboración ciudadana" para el funcionamiento de la reapertura de los parques. Ha recordado que deben ser un lugar de paso y no de estancia, que hay que mantener la distancia de seguridad, y no dejar escombros y llevar a los perros atados, excepto en las áreas especialmente adaptadas.