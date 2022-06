Barcelona acuerda con los guías turísticos reducir grupos, impulsar sistemas de radioguía y marcar itinerarios

El Ayuntamiento de Barcelona ha subscrito un acuerdo de buenas prácticas con las dos asociaciones de guías turísticos habilitadas y acreditadas por la Generalitat, AGUICAT y APIT. El documento define los principios de actuación en el ejercicio de su actividad, para respetar “el equilibrio en la convivencia en la ciudad” así como “minimizar eventuales molestias en la vida cotidiana en el espacio público”. En este sentido, la declaración prevé limitar la medida de los grupos a menos de 30 personas, utilizar sistemas de radioguía o planificar itinerarios que minimicen las molestias en la vida cotidiana de la ciudad. El consistorio también cree que las directrices ayudarán a remarcar la profesionalidad y calidad de los guías que sigan las pautas fijadas.

La declaración revisa un primer acuerdo que se firmó el 2017 con el fin de fomentar y potenciar el establecimiento de unas buenas prácticas en el guiaje de grupos a la vía pública de Barcelona, poniendo en valor la competitividad y profesionalidad de las guías de turismo oficiales ante otras formas que no aseguren unos estándares mínimos de calidad.

Aun así, nace con la voluntad de sumar adhesiones otros agentes del sector como los operadores que organizan visitas guiadas, las agencias de viajes, empresas de transportistas, compañías navieras de cruceros o escuelas. El regidor de Turismo e Industrias Creativas, Xavier Marcé, ha insistido que hay que “aislar” el conjunto de entidades y personas que operan “al margen de las buenas prácticas” de los que realizan un trabajo “muy establecido”.

Por otro lado ha admitido que se trata de un escenario “complejo”, puesto que el marco legal establece que los guías que trabajan dentro de una equipación tienen que ser titulados, cosa que no pasa con aquellos profesionales que trabajan en el espacio público. “Hay que buscar soluciones que nos permitan llegar a un marco normativo y trabajar en un sistema de regulación”, ha subrayado, “el acuerdo es especialmente valioso porque nos permite sobreponernos a una realidad legal”.

“Nos preocupan los grupos de 40 o 50 personas, con explicaciones de dudosa calidad, que no respetan calles ni plazas, espacios que no pueden estar altamente masificados”, ha lamentado el regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa. Por eso, ha defendido que es un primer paso encontrar una forma de apartar a los que no lo hacen bien a favor de una visita de calidad.

Grupos reducidos, radioguías y desplazamientos revisados

En el conjunto de la ciudad se apunta a la confección de grupos turísticos de una medida inferior a 30 personas y la adaptación de su tamaño a los espacios que se visitan. También marca la utilización de sistemas de radioguía, y el compromiso de no utilizar megáfonos para reducir el ruido y la contaminación acústica.

Por otro lado, se apuntan criterios para garantizar desplazamientos seguros y accesibles de los grupos, como la elige adecuada de los puntos de inicio, de paradas y de finalización, la previsión de itinerarios de circulación de los grupos y áreas de descanso. Las buenas prácticas contemplan también el compromiso de no captar turistas a la vía pública, fomentar las visitas programadas, la compra anticipada de entradas, y desarrollar un plan de movilidad que dé suficientes puntos de estacionamiento próximos a los puntos de interés.

Medidas específicas en Ciutat Vella

Además de las medidas que marca el acuerdo - aplicables al conjunto de la ciudad – la declaración aborda también recomendaciones y pautas específicas de actuación en aquellos espacios con más densidad turística, como es el caso de Ciutat Vella – Gótico, San Pedro, Santa Caterina y la Ribera, y la Barceloneta –, es el caso de la limitación de 15 personas como el número máximo que puede integrar un grupo con guiaje turístico, el uso obligatorio de radioguías para grupos, o el establecimiento de un sentido único de circulación en 24 calles y plazas.

En otros puntos se fijará un aforo máximo para poder hacer explicaciones in situ, las cuales tendrán que ser breves en días de mucha afluencia de grupos. Se hará por ejemplo en localizaciones como la plaza San Jaime, el Fossar de les Moreres, la plaza Felip Neri, la fachada del Palau de la Música o la plaza Lluís Millet.

Para facilitar la circulación otras personas, habrá que dejar libre un mínimo del 50% de la anchura de la calle, en los tramos con sentido de circulación marcado. Además, los grupos circularán por la derecha y dos personas o de una persona última la otra en fila.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado