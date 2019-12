Un Baltasar de veritat a totes les cavalcades 2020

“Per un Baltasar de veritat “ és una campanya ,que per segon any pretén que totes les cavalcades de Reis de 2020 siguin “inclusives”.Es a dir que el rei Baltasar no porti la cara pintada de negre .A les xarxes socials la iniciativa té el seu propi hashtag amb l'etiqueta #BaltasarDeVeritat .

L'associació Casa Nostra Casa Vostra (CNCV), que organitza aquesta campanya, volen reis o patges de debò.Xavi Buixeda,portaveu de CNCV,ha dit avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra, que “A travès d'un video el rei Baltasar demana a tots els ajuntaments que vetllin perquè el 2010 pugui portar la màgia a la ciutat”.Xavi, ha afegit que “32 de les 43 capitals de comarca de Catalunya tindràn enguany una cavalcada amb un rei Baltasar de veritat i el betum negra quedi al calaix".

Aquest i altres temes pròxims pots trovar cada dia de 12.20 a 13 hores a “Herrera a Cope Catalunya i Andorra”.Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena Cope a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis”Migdia Cope Catalunya i Andorra “.

Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No manca mai la ultima hora informativa comptada de forma agil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'amplian a les 15.05 hores en “Esports Cope” o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta Cope Catalunya i Andorra.