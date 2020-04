Aumenta la presencia de Mossos cerca de las farmacias tras tres atracos esta semana

El teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, ha lamentado que el martes hibiese tres atracos en farmacias de la ciudad, por lo que la policía ha aumentado su presencia en el entorno de estos establecimientos.

"Seguiremos si hay una evolución en negativo de este tema", ha explicado Batlle en rueda de prensa, y ha señalado que no hay ninguna situación de alarma en la ciudad a pesar de la incidencia.

Ha explicado que la Oficina de Relaciones con la Comunidad de los Mossos d'Esquadra ha aumentado la presencia cerca de las farmacias y está dando consejos de autoprotección en los establecimientos que siguen abiertos durante el estado de alarma por ser un servicio esencial.

Se ha referido a consejos como tener una ventanilla exterior para atender a la clientela, mantener las persianas bajadas "cuando convenga" y estar en contacto permanente con los agentes de policía.

El miércoles, los Mossos explicaron que han aumentado el patrullaje en torno a los locales de servicios esenciales, como farmacias y tiendas de alimentación, para evitar que sean un objetivo para robos al haber mucha menos gente en la calle.

Los tres hurtos se produjeron en el distrito de Sant Andreu. En concreto, el primero ocurrió en la farmacia Reixach Soler, en la calle Gran de Sant Andreu, en el que el autor de los hechos amenazó a los presentes con un cuchillo.

El segundo fue en la de la Via Bàrcina. Allí dos jóvenes asaltaron el espacio amenazando al personal con una pistola que parecía simulada. Y unos cinco minutos después, a solo 400 metros, en el Turó de la Trinitat, de nuevo una persona con un casco de moto sacó una pistola, posiblemente falsa, y pidió el dinero a los empleados. Pero no logró hacerse con nada porque la farmacia no dispone de caja registradora.