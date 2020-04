Aumenta la inseguridad para las personas que viven en la calle durante el estado de alarma

Tres personas que vivían en la calle han muerto en las últimas cuatro semanas en Barcelona a causa de agresiones violenta, tal como indica la Fundación Arrels. La entidad expone que el no poder confinarse durante el estado de alarma agrava la situación de las personas sin hogar, las expone a más riesgos y vulnera aún más sus derechos.

El sábado pasado, un hombre de unos 60 años que dormía en la calle Casp de Barcelona recibió un golpe en la cabeza y acabó muriendo. Dos días antes, se vivió una escena similar en el barrio de Fort Pienc cuando un joven veinteañero que vivía en la calle murió a causa de una agresión. Estas dos muertes se suman a otra que se produjo el 19 de marzo, pocos días después de entrar en vigor el estado de alarma, cuando a causa de una pelea una tercera persona de poco más de 50 años falleció también.

Des de la fundación Arrels exponen que no tener un hogar implica la vulneración de derechos y que estos días se hace más evidente, pues quienes viven en la calle no tienen un lugar seguro y estable donde confinarse, quedan más expuestas a abusos y situaciones de riesgo, y estas violencias quedan más invisibilizadas porque es más fácil que la persona esté sola porque no hay mucha gente en la calle.

Beatriz Fernández, responsable del equipo jurídico de Arrels, afirma que “la situación de excepcionalidad que estamos viviendo puede dar pie a situaciones de violencia y a sensación de inseguridad”, y mantiene que esto puede incentivar los discursos xenófobos y aporofóbicos “, afirma

Según los datos del último censo, la violencia física y/o verbal hacia las personas sin hogar ha aumentado durante el último año: el 40% de las personas dicen haber sido víctimas de agresiones y la cifra aumenta hasta el 60% en el caso de las personas que hace más de cinco años que viven en la calle.