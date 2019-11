La Asociación Unificada de Guardias Civiles denuncia que se sienten asediados en Cataluña

La Asociación Unificada de Guardia Civiles pide "comprensión" al ministro Grande-Marlaska y a los altos comiendamentos del cuerpo, ya que "no saben hasta cuando estarán en Cataluña, ni qué les van a pagar, ni cuanto"- Des del sindicato también piden un incentivo económico por el hecho de ser destinados en Cataluña. Una destinación que, aseguran, "no es muy atractiva por las circunstancias". En este sentido, el portavoz de la Asociación, Juan Fernández, compara la situación que se vive actualmente con la del País Vasco en los años 80. Fernández afirma que "hay similitudes" con el modus operandi de la banda terrorista ETA. Explica que han "tenido que utilizar inhibidores en sus vehículos particulares", "mirar los bajos de sus coches antes de arrancarlo" y también explica que "no pueden decirles a sus hijos cual es su profesión".

Des de la Asociación también piden al juez del caso de los CDR encarcelados que les dejen personarse en la causa por separado, para no mezclarse con la clase política. Según afirman des del sindicato, solamente quieren defender a "los agentes y a sus familias".