Aragonès insta a Junts a que aclare si se va del gobierno de la Generalitat

Pocs canvis hi ha pel que fa al temps aquest dimecres. Això vold ir predomini de l'ambient assolellat tret d'alguns núvols que poden aparèixer al litoral sud i que podrien deixar algun plugim. I la temperatura màxima, no experimentarà canvis. Tenim ara 17 graus a Barcelona i a Tarragona, 14 a Lleida ia Girona i 9 a Andorra la Vella.





Tot el meu suport, @rogertorrent, @adrianadelgadoh, @josepcosta i @ecampdepadros, jutjats per defensar el lliure debat parlamentari.



Sempre al costat de la democràcia, el debat parlamentari i les llibertats. — Pere Aragonès i Garcia ?? (@perearagones) October 5, 2022





els transports públics funcionen amb normalitat i a les carreteres trobem a la C-25 hi ha un carril tallat a l'altura de Sant Hilari de Sacalm en direcció a Lleida per un vehicle avariat. A badna d'aquestes incidències hi ha aturades per entrar a Barcelona per l'A-2, la B-23 o la C-32 als trams ahbituals; també a l'AP-7 a Barberà en direcció a girona i a La Roca i a Montmeló en sentit sud; a la C-31 trobem attruades al Prat i a sant Adrià, a la C-58 a Sabadell i al Nus de la trinitat per accedir a la capital catalana i a Ripollet en direcció a Terrassa. I altres vies amb complicacions la C-59 a Palau Solità i Plegamans, la C-60 a Granollers, i la C-65 a Llambilles. També van carregades totes dues rondes, principalment sentit Llobregat.