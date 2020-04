Applus+ Idiada rescinde el contrato de un trabajador confinado en Igualada 

La multinacional Applus+ Idiada Automotive Technology ha rescindido el contrato de obra y servicio de un trabajador confinado en Igualada (Barcelona) que no podía desplazarse a su centro de trabajo. UGT alerta que la empresa lo está haciendo con más trabajadores que también tenían contratos de obra y servicio, después de que acabara sin acuerdo la negociación de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para 1.500 empleados, la totalidad de la plantilla.

La industria automovilística, de la que la Generalitat tiene un 20% de su propiedad, planteó un ERTE por causas organizativas y productivas para los trabajadores de los centros de Santa Oliva (Tarragona), Granollers, Abrera (Barcelona), Madrid y Murcia, y con una duración de seis meses.

La sección sindical de UGT "no está de acuerdo" ni con la duración del periodo de suspensión ni con las condiciones planteadas para minimizar los efectos de la suspensión, por lo que no se han aceptado las causas planteadas. La multinacional no ha aprobado la propuesta de la comisión negociadora para el complemento de las pagas extraordinarias ni la propuesta de generar vacaciones durante la suspensión.

Representantes de los trabajadores y empresa tampoco han llegado a un acuerdo sobre las condiciones económicas mínimas para los grupos profesionales de salario más bajo (el 75% de los trabajadores incluidos en el ERTE), cuando la dirección y los cargos de administración se garantizarán una aportación de hasta el 75% de su sueldo real. Tras el fracaso de las negociaciones, el comité de empresa ha exigido la retirada del ERTE y la mejora de las condiciones para el mayor número de trabajadores con menos salario.