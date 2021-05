Apoyo de entidades y ciudadanos para evitar que se eche a la Policía Nacional de la Jefatura de Via Laietana

Entidades constitucionalistas como Societat Civil Catalana, Foro España, Cataluña suma por España o Convivencia Cívica Catalana, y también ciudadanos anónimos se han concentrado ante la Jefatura del Cuerpo Nacional de Policía en Vía Laietana para mostrar su apoyo a los agentes y para pedir al gobierno central que no ceda y se mantenga la Jefatura en el centro de Barcelona. Y es que recordemos, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sigue con su intención de querer echar a la Policía Nacional de este emblemático edificio. Colau quiere catalogar el inmueble y convertirlo en un museo de la represión como ya ha hecho en el Born.

Y por otro lado, los agentes no entienden los motivos de un posible traslado, motivos que consideran que son simbólicos y que tienen más que ver, dicen, con el menosprecio del ayuntamiento de Barcelona y también de la Generalitat a todo lo que representa al Estado en Cataluña, fundamentalmente Policía Nacional, Guardia Civil y también las Fuerzas Armadas. Es lo que nos ha explicado David, un agente destinado en Cataluña, donde lleva poco tiempo, un año. Y un poco menos, unos meses, precisamente en la Jefatura de Via Laietana, donde forma parte de la Brigada provincial de Seguridad y Protección. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska ha dicho que la Jefatura no se traslada, pero los agentes, como David, no lo tienen tan claro porque “los últimos años el ejecutivo, independientemente del color político, ha hecho muchas concesiones a gobiernos independentistas de algunas regiones y han conseguido alimentar el monstruo secesionista”.

Los agentes no creen que haya ninguna razón operativa o funcional que pueda justificar el traslado. Traslado que, de producirse, apunta David, de entrada “supondría un gasto económico, porque la mayoría de compañeros que trabajan en la Jefatura instalaron cerca sus residencias” y, sobre todo, apunta, “supondría un golpe moral, otra derrota ante el secesionismo”.

Además de esta concentración, desde el sindicato Jupol también han reactivado una recogida de firmar para evitar el traslado a través de la plataforma change.org: ttps://www.change.org/p/ajuntament-de-barcelona-no-al-traslado-de-la-jefatura-de-polic%C3%ADa-nacional-de-barcelona