Andorra hará un festival de música en verano con David Guetta y Armin Van Buuren

El Principado de Andorra celebrará el festival Andorra Mountain Music este verano para atraer a turistas. Este festival tendrá lugar cada sábado desde el 26 de junio hasta el 31 de julio.

El primer gran concierto previsto será de Armin Van Buuren y también David Guetta será uno de los grandes invitados cerrando el festival con un espectáculo donde los efectos visuales se mezclarán con su música.

Estos conciertos tendrían que haber tenido lugar el año pasado, pero se tuvieron que cancelar las actuaciones a causa de la pandemia. Este año sí podrá ser, y se harán los conciertos en un espacio naturala más de 1.800 metros de altura, más concretamente en una pista de esquí de Soldeu. La pista escogida para instalar el festival es la de Avet de Soldeuque tendrá un aforo de 4.000 personas.

El cartel de este festival es muy variado, más allá de los dos músicos de la electrónica ya comentados, también asistirán Mónica Naranjo, Bob Sinclaie, Don Diablo y Texas. Las entradas ya están a la venta y la organización quiere este festival sea un referente del sur de Europa.

Una de las peculiaridades que más llaman la atención de este festival es su localización, ya que los conciertos se realizarán en el entorno natural de la montaña. El recinto tendrá 10.000 metros cuadrados y estará al 10% de su capacidad, en tiempos pre-covid la parte baja de la pista hubiera podido acoger a 40.000 asistentes.

Los elementos para mantener las medidas de seguridad son: la limitación del aforo, en este caso a un 10%, el distanciamiento entre personas y el uso obligatorio de la mascarilla. Estas son las claves que el Principado da a entender que es una “destinación segura” ha asegurado la ministra de Turismo de Andorra, Verònica Canals.

Más allá de este festival, todos los profesionales del sector turístico del territorio se someten a un cribado de manera semanal, y Canals ha comentado también que solo durante la semana pasada ya se han realizado 17.000 test. Betim Budzaku, director general d’Andorra Turisme, ha explicado que uno de los principales objetivos de este certamen es atraer visitantes al Principado durante el mes de julio.

En este sentido se han ideado diferentes paquetes turísticos para que las personas interesadas compren las entradas de los conciertos juntamente con su estancia en un hotel. También hay otros paquetes que incluyen una estancia en el centro termolúdico de Caldea. Se espera que la mayoría de los visitantes opten por estas combinaciones y que la temporada de verano sea beneficiosa para el sector.

El Principado afronta una campaña turística de verano con “mucha esperanza” ha explicado Budzaku, teniendo en cuenta que en el verano pasado solo se registró un descenso de visitantes del 14% respecto al 2019. El país recibe hasta 8,2 millones de turistas al año, aunque más de la mitad lo hacen durante la temporada de esquí. La capacidad hotelera se situa en las 45.000 camas y hay un margen de poder incrementarla según ha podido confirmar el director general de Andorra Turisme.

En la misma línea, Vèronica Canals, ha expresado que el verano se espera muy “alentador” después de la temporada de hibierno tan complicada. Los factores que influirán a esta mejora son la flexibilizaciónde las restricciones de movilidad, la campaña de vacunación y la estabilización de la situación sanitaria.

Cabe destacar que el sector turístico y el comercial representa más del 50% del PIB de Andorra y que el mercadoespañol es su principal fuente, suponiendo un 60% del total de visitantes que acuden al Principado.

Por último, la estrategia turística que se llevará a cabo estará centrada en las posibilidades que ofrece Andorra al aire libre, resaltando sus entornos naturales, los acontecimientos deportivos y las propuestas en el ámbito de bienestar que existen. De cara al verano de 2022, el objetivo es volver a programa un espectáculo inédito del Cirque du Soleil y a la vez dar continuidad al Andorra Mountain Music.

??A les 15h es posen a la venda les entrades per l’Andorra Mountain Music. No et quedis sense! https://t.co/L3PmdzxfmH#visitandorra#andorraworldfanpic.twitter.com/5PcXXa2ftT