Alejandro Fernández dice que Feijoó no mantendrá la mesa de diálogo si gana las elecciones

Alejandro Fernández, presidente del PP catalán, ha declarado este martes a CatalunyaRàdio que Alberto Núñez Feijóo no apoyará la mesa de diálogo en caso de llegar a la Moncloa. Fernández responde así a Pere Aragonés después de que este asegurara que mantendría el instrumento de negociación en caso de que el PP gobernase.



Fernández ha rechazado un mecanismo como la tabla de diálogo argumentando que no aparece a la Carta Magna y que "al final es una presa de pelo para que Sánchez y Aragonés terminen la legislatura", ha afirmado. Ha añadido que los populares apuestan por la conferencia de presidentes autonómicos y por la negociación parlamentaria y no por "inventos que no encajan con el sistema". ¿"Ha dado algún resultado tangible esta tabla de diálogo? Bien es verdad que no y no es que lo diga yo: lo dicen los mismos participantes, algunos con unos términos de una severidad extraordinaria", ha argumentado.

También cree, que la "propuesta amplia" de autodeterminación, más allá del independentismo que Aragonés, quiere plantear en el debate de política general "no es ninguna novedad" y pretende "conseguir la complicidad de los comunes". El dirigente popular ha considerado que este planteamiento "es el que hace tiempo que está trasladando" el presidente catalán y que la solución al conflicto político tiene que ajustarse a la legalidad.