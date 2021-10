Albiol (PP) anuncia que aspirará a la alcaldía de Badalona en 2023

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), ha anunciado este viernes que aspirará a recuperar la alcaldía en 2023 para que la ciudad "vuelva a tener el alcalde que quiere la mayoría".

Lo ha dicho en una comparecencia después de que esta mañana los grupos de la oposición, PSC, Guanyem Badalona, ERC, Badalona En Comú Podem y Junts, hayan registrado la moción de censura para desplazarlo de la alcaldía por su aparición en los 'Pandora Papers', y que con toda probabilidad prosperará y hará alcalde al socialista Rubén Guijarro en un pleno previsto para el próximo 8 de noviembre.

"Si alguien cree que a medio plazo seguirá ganando en los despachos lo que no gana en las urnas es que no conoce a esta ciudad y no me conoce a mi, los vecinos lo dejarán claro en las próximas elecciones municipales del 2023", ha dicho.

El líder popular también ha tachado de "tremendamente injusta" la moción de censura, y ha admitido visiblemente emocionado que está viviendo momentos duros a nivel familiar, personal y político, así como que esta era la comparecencia más difícil de su vida.

Asimismo, ha dicho que la moción encabezada por el PSC y la CUP, según él, no es por una decisión que se adoptó hace 16 años, sino que se sustenta en la "incapacidad y en la impotencia política" de ver cómo el proyecto del PP en la ciudad cada día tiene más apoyo, tanto en la izquierda como en la derecha.

También ha destacado que cuando en 2015 el PSC regaló la alcaldía a la CUP y en 2019 la CUP se la regaló a los socialistas --en sus palabras-- no había sobre la mesa ningún poder mercantil como excusa a la que acogerse.

El popular también ha destacado la labor de su equipo durante el tiempo que ha sido alcalde y que "no ha pasado ni una sola semana" en que la oposición no reclamase una moción de censura.

Además, ha dicho que según él, la gran tragedia de Badalona es la desconexión y alejamiento que los partidos de la oposición tienen con el sentimiento real y mayoritario de sus vecinos y que la ciudad no puede seguir en manos "del odio y el resentimiento del partido socialista y la CUP".

También ha insistido en que los barómetros muestran la confianza que los vecinos tienen en su proyecto y ha reprochado a la oposición que ellos no la tienen, al igual que tampoco disponen de un proyecto de ciudad ni de horizonte de futuro, según él.

Albiol recuperó la alcaldía de Badalona en mayo de 2020 tras dimitir el anterior alcalde, el socialista Álex Pastor, y después de que los grupos municipales no lograran cerrar un acuerdo para articular un gobierno alternativo --Albiol fue investido al haber sido el más votado en las elecciones--.

El Ayuntamiento de Badalona cuenta con 11 concejales del PP; seis del PSC --liderado en la ciudad por Rubén Guijarro--; cuatro de Guanyem Badalona; tres de ERC; dos de Badalona En Comú Podem, y uno de Junts.