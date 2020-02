Se agotan las existencias de gel desinfectante en las farmacias por miedo al coronavirus

A pesar de los llamamientos a la calma entre los ciudadanos, crece la preocupación por el coronavirus y esto lo están notando sobretodo las farmacias. Pocos días atrás se agotaron las mascarillas. Ahora, es el turno del alcohol antiséptico, es decir, el gel para desinfectar las manos.

Aunque no se ha detectado ningún caso de coronavirus en Cataluña, la preocupación ha aumentado entre la población en estas dos últimas semanas. Los farmacéuticos aseguran que la mayoría de clientes son personas de origen asiático que tienen que volver a sus países de origen y aprovechan su estancia en Barcelona para comprar mascarillas y gel desinfectante para todos los miembros de la familia. Un perfil de cliente muy frecuente, también, es el de las empresas que tienen que mandar a sus trabajadores el extrangero.

Ahora, no obstante, en la mayoría de establecimientos ya no se pueden encontrar ni mascarillas ni gel desinfectante, porque, según afirman los farmacéuticos, no solamente se han quedado sin estos productos sus proveedores, sino que también el resto de almacenes con quienes no acostumbran a trabajar. De hecho, según afirma un farmacéutico barcelonés, no quedan "en ningún almacén de España".

Los propietarios de los establecimientos apuntan que también está empezando a incrementar la venta de termómetros que no necesitan del contacto físico para tomar la temperatura del cuerpo. A parte de esto, respecto al gel desinfectante para las manos, los farmcéuticos aseguran que puede servir para evitar o prevenir otras enfermedades con más riesgo de contagio, ahora mismo, en Cataluña, que el coronavirus, como por ejemplo, la gripe.