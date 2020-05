240.000 catalanes en ERTE todavía esperan cobrar el paro

El "caos" en el servicio de empleo español, el SEPE, genera angustia entre los cerca de 240.000 trabajadores en ERTE, según los últimos cálculos del Gobierno, que llevan casi dos meses sin ingresos, y el medio millón más que, a pesar de haber cobrado, no siempre han recibido lo que toca.

"Vemos muchas prestaciones con cálculos incorrectos", admite el abogado social del Colectivo Ronda, Valentín Valencia. "Es una inquietud diario constante, no sabes qué día cobrarás", explica Sonia, que aún espera noticias del SEPE

Sonia trabaja en una gran multinacional que tiene un ERTE vigente desde el 14 de marzo y aún no ha cobrado la prestación de desempleo. "Dicen fechas límite, como que cobraremos el día 4, pero no es verdad, muchos compañeros han cobrado y muchos otros no hemos cobrado, ni aparecemos en los sistemas del servicio de empleo, es bastante insostenible", explica esta joven.

Los 200 trabajadores de Acciona Facility en Seat Martorell estuvieron en ERTE desde el 16 de marzo y hasta el 26 de abril, pero aún no han recibido ninguna prestación. El presidente del comité de Empresa y delegado de CCOO, Jesús González, también afectado, explica que en algunos casos han podido sortear la situación con la negociación de anticipos de las pagas extra por parte de la empresa.

Valentín Valencia, del Colectivo Ronda, admite que hay "mucha gente" que aún no ha cobrado el mes de marzo, como el caso de Sonia o los trabajadores de Acciona Facility, o de otros trabajadores que han recibido nóminas con importes "muy pequeños y erróneos". "Incluso hemos visto nóminas de 90 euros", confiesa este abogado social, que atribuye la situación a las "circunstancias excepcionales" y "caóticas" que se viven en el SEPE, donde hay un "avalancha de solicitudes" y faltan "recursos y herramientas" para tramitar correctamente.

CCOO denuncia que casi nueve semanas después del cierre de los centros educativos en Cataluña, hay cerca de 1.500 trabajadoras de ocio que no han podido regularizar su situación.