175.000 persones grans viuen soles a Catalunya

175.000 persones grans pateixen diferents graus de soletat no desitjada a Catalunya. Per paliar aquesta soletat l'associació AMICS DE LA GRAN , des de l'any 1987, acompanya i dona suport als avis que viuen sols i els ajuda a evitar l'impacte sobre la salut física,mental i emocional que provoca la soletat.Cada any quan arriben les festes de Nadal,Amics de la Gent Gran fa un esforç important per organitzar multitut d'apats per centenars d'avis.

Enguany seràn 19 dinars de Nadal a 15 ciutats de Catalunya. 1.700 persones tindràn un apat en familia i bona companyia gràcias a Amics de la Gent Gran.Si vols ser voluntari d'Amics truca al 93 207 67 73 o visita la pàgina web www.amicsdelagentgran.org . El millor regal que pots fer aquest Nadal es regalar el teu temps personal com a voluntari a Amics de la Gent Gran.

