El 11,2% de sanitarios del Clínic se ha infectado, cifra menor a la esperada

Un estudio serológico (con muestras de sangre) constata que en el 11,2% del personal sanitario del Hospital Clínic de Barcelona hay evidencia de infección activa o pasada de SARS-CoV-2 (tipo de coronavirus) a lo largo de la pandemia.

La investigadora de ISGlobal y autora sénior del estudio, Carlota Dobaño, ha recordado que los sanitarios son un colectivo de alto riesgo, por lo que "es probable que la seroprevalencia en la población esté incluso por debajo del 11%", aunque se ignora si los anticuerpos protegen ante reinfecciones.

Uno de los coordinadores del trabajo, García-Basteiro, destaca, sin embargo, la importancia de saber la prevalencia en un colectivo sanitario, porque permite determinar el riesgo de exposición que tienen y tomar medidas.

Aun así, el verdadero porcentaje de infectados sigue siendo una incógnita en esta pandemia, ya que la infección provoca síntomas muy diversos, desde imperceptibles hasta muy graves.

14 de las 578 personas analizadas tenían una infección activa (PCR positivo) al iniciarse el estudio, 39 habían sido diagnosticadas por PCR antes de acceder al ensayo y 54 habían desarrollado anticuerpos frente al virus (signo de infección pasada o reciente).

De estas 54, hay 21 (40%) que no habían sido diagnosticadas en el momento de la infección, y alrededor de la mitad de estas personas no diagnosticadas no llegó a presentar ningún síntoma.

El total de personas que mostraron evidencias de infección, bien por PCR y/o por serología, fue de 65 (el 11,2% de infectados que destaca el estudio).