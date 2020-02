Els treballadors ja no poden ser acomiadats per acumular baixes laborals intermitents

S'ha acabat l'acomiadament laboral per acumular baixes justificades per malaltia.Des d'ahir està derogat pel govern central la derogació de l'acomiadament objectiu dels treballadors que acumulen baixes laborals justificades. Era una promesa electoral del nou govern de coalició de Pedro Sánchez.Fina ara l'Estatut dels Treballadors ,des de la reforma laboral de 2012, aprovada pel Partit Popular,permetia acomiadar a un treballador malalt tot i que estigués de baixa laboral intermitent justificada.

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra ,Cristina Torre,secretaria d'acció sindical de CCOO-Catalunya ,ha comentat :“ És una noticia que estavem esperant perquè moltes empreses han aprofitant els últims dies per acomiadar treballadors”.Cristina Torre ha remarcat que :”La salut és un dret fonamental dels treballadors i treballadores i aquesta mesura havia creat una autèntica alarma social per la facilitat i la seguretat jurídica que donava a les empreses per fer acomiadaments amb el suport del Tribunal Constitucional”

