ZOOXXI denuncia que el Zoo incumple la ordenanza y oculta información sobre la muerte de los animales

La plataforma ZOOXXI denunciará al Zoo de Barcelona ante el Ayuntamiento por no cumplir la ordenanza aprobada en mayo de 2019 para transformar de este centro y que entró en vigor en julio del año pasado. Quince meses después, la plataforma alerta de que prácticamente no se ha implantado ninguno de los cambios previstos y por ellos pide la dimisión de la dirección del Zoo. Uno de los aspectos que más preocupa a ZOOXXI son los "episodios de mortalidad muy extraños" de los últimos meses. La plataforma acusa al Zoo de no querer dar información sobre las causas de muerte de los animales y esto les lleva a sospechar que aún podrían estar eliminando a los animales, con una práctica conocida como 'culling' y que precisamente la nueva ordenanza prohíbe.