Vuelven a abrir la investigación por la muerte de Helena Jubany en 2001

El Juzgado de Primera Instancia 2 de Sabadell ha vuelto a abrir la investigación por la muerte de Helena Jubany. Se trata de un fatídico hecho, que se produjo en la ciudad de Sabadell en el año 2001. Además, cabe destacar que se ha ordenado a la Policía Nacional que se analice el ordenador de la víctima.

Sea como sea, el auto detalla que la familia Jubany explicó que en el ordenador existe un chat. En él, se expone que la víctima detalló el primero de los mensajes anónimo que recibió antes de ser asesinada. De hecho, dijo que pensaba que la bebida que le enviaron podía estar envenenada.

Sin embargo, se trata de una causa que se archivó en 2005. No obstante, este mismo Juzgado la abrió en verano a petición de la familia. Mientras tanto, ya en el mes de marzo, la Audiencia de Barcelona ordenó su archivo de nuevo al considerar que las nuevas diligencias que se proponían eran "inútiles" si lo que se pretendía era avanzar en la investigación.

Ahora, el juez decide sobre si abrir el caso de nuevo. Eso sí, después de que la familia, que ejerce la acusación particular, haya aportado nuevos indicios a fin de investigar la causa. Además, hay que tener en cuenta que la Fiscalía se ha mostrado favorable a reabrir el caso. Y no solo eso, puesto que también se ha declarado partidaria de analizar el disco duro del ordenador. De hecho, se trata de una especie de mecanismo que "podría dirigir la investigación hacia una persona hasta ahora desconocida o al menos no identificada como tal".

Por otro lado, el ordenador contiene una conversación en la que la víctima habla sobre un usuario desconocido, el cual la acosaba: "Se dedica a perseguirme por los diferentes canales por donde yo estoy hablando con gente que conozco en persona. Además, empieza a preguntar a la gente que me conoce cosas sobre mi. Y no solo eso, ya que el tío sabe mi currículum profesional de memoria. No sé ni cómo lo ha descubierto porque yo no se lo he contado y hay dos clientes de la biblioteca donde trabajo que hablan con él por el chat".

Sea como sea, ha proseguido su declaración con estas palabras: "Quiere saber cosas de mi y la verdad es que no me hace ninguna gracia". Asimismo, ha explicado a su interlocutor que duda entre dos personas que pueden haber entrado en el chat con su usuario.

No obstante, en otro chat, Jubany explica cómo recibió el primer mensaje anónimo el cual se hallaba en un recipiente lleno de horchata. Más concretamente, se trataba de una botella repleta de horchata que encontró en la puerta de su casa. Eso sí, con una nota adjunta. Es por ello, que considera que debe ser alguien que la conozca bien, ya que la horchata es su debilidad. Sin embargo, ha afirmado: "Te juro que no reconozco la letra".

En cuanto, al momento en que recibió la horchata, se ha conseguido proporcionar más información. De hecho, ha explicado que, al estar preocupado por el usuario desconocido del chat, llegó a pensar que quizás alguien quería hacerle daño. Así pues, se planteó la posibilidad de que estuviera envenenada.

Mientras tanto, el juez explica que estos nuevos indicios no vinculan al antes investigado Santi Laiglesia. Como consecuencia, considera que suponen una "línea de investigación novedosa y desvinculada", y por ahora no le vuelve a imputar.