Vuelve Eduardo Mendoza a las librerías con la segunda entrega de su alter ego Rufo Batalla

Alegría para los miles de lectores de la fértil y sarcástica escritura de Eduardo Mendoza. Cumpliendo con su palabra la trilogía " Las leyes del movimiento"presenta su segundo libro. El negociador del yin y el yang, ya está en las librerías desde el martes 29 de octubre. Después del El rey recibe con 100.000 ejemplares vendidas,llega la nueva entrega de Rufo Batalla. " es mi álter ego, las cosas le salen mejor en el libro",reconoce con una sonrisa el prestigioso autor.

Con buenas críticas, el libro mantiene el pulso de lo que se busca en Mendoza; intriga, viajes,aventuras y situaciones sarcásticas.En el terreno de la ficción, Mendoza tiene al narrador y protagonista Rufo Batalla a su protagonista de experiencias propias" una parte de libro está en Japón, visite el país en los años que transcurre el libro. En ese momento la comida japonesa, que me gustó, solo era local y me decían que no era exportable.Como la realidad cambia las cosas".

El libro se desarrolla en épocas y paises distintos, desde la España de 1974 con la agonía de Franco, pasando por Japón,Tailandia o Alemania. Manteniendo " el espíritu de aventuras", que tanto gustan a Mendoza que se ha reconoce como un amante de " las películas de piratas".

El autor reconoce que su estilo ha cambiado respecto a sus primero libros" más barrocos" y asegura que ahora dispone de mejores recursos técnicos y que la experiencia provoca " que no me ponga nervioso, ante una frase.Pero en cambio he perdido algo de energía".

El escritor barcelonés, con estancias largas en Londres, no rehuye la actualidad y se muestra pesimista sobre la situación en Catalunya" Lo veo mal, quizá con eso ya respondo. No parece que haya una solución a la vista,de algo que está causando un perjuicio duradero,por no abordar el problema".

Problemas políticos al margen, los miles de lectores amantes de Mendoza están de enhorabuena, ante su nuevo ejemplar.