Largas colas, esperas de más de 4 horas para llegar al mostrador, sin distancia física en la fila india de espera; nadie esperaba en las calles españolas de Pertús, que la primera salida de miles de franceses después de 2 meses de confinamiento fuera ir a su localidad. La atracción de precio de tabaco, un 50% más barato y el alcohol a un mejor precio, ha superado a las lógicas precauciones de ser la primera salida.

Esta peculiar excursión, con las fronteras cerradas, tiene su explicación en la particularidad de Pertús. La localidad se divide en la calle entre Francia y España, donde la frontera es una linea invisible que separa ambos Estados. La presencia física de agentes esta en las salidas de la población y la Policía Nacional sí que restringía el paso desde España pero la Germanderia dejaba pasar sin problemas. En Francia se permite en su fase de desescalada, desplazamientos de hasta 100 kilómetros y esta opción fue aprovechada por miles de franceses, para ir a Pertús y cruzar una calle y llegar a España con sus tabacaleras y supermercados a su disposición. Las tiendas de ropa estaban cerradas. Esta es la cola ante un estanco, ofrecida por Diari de Girona

Este escenario no fue previsto por nadie y el caos se adueño de la situación. Los franceses esperando y los españoles desbordados. Sergio González, trabajador de un supermercado, reconocía " es una situación un tanto desbordada, no lo esperábamos. Ha habido un cambio de fase en Francia y nos hemos encontrado con una avalancha de gente. Sobre todo para comprar tabaco y estamos gestionando un mínimo de seguridad como mantener una distancia".

Los compradores llegados desde Francia se quejaban de la organización " Venimos desde Perpiñan, es legal. Llevamos casi 4 horas de cola, lo tenían que haber previsto" clama Brigitte acompañada de su hija, a la salida de un estanco. Había venido a comprar cigarrillos.

Con el paso de las horas, se estableció turnos de entrada en las tiendas para evitar las aglomeraciones. En cambio en La Jonquera, no hubo actividad. Solo 5 kilómetros la separan de Pertús, pero hay el punto fronterizo que esta cerrado y los franceses no pueden llegar. Como mínimo hasta el 15 de junio no se reabrirá la frontera y el comercio de La Jonquera, localidad con 3.000 habitantes, lo acusa por qué depende del mercado francés. Misma situación se registra en las localidades de la Vall D'Arán fronterizas con Francia. Poblaciones como Les y Bossost y en menor medida Viella, necesitan al comprador francés atraído por los mejores precios para llenar sus tiendas.