La violencia contra la mujer: También presente en el mundo digital

Este jueves se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, también presente en Internet y en las redes sociales.

Según los datos recibidos por el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) las mujeres tienen más posibilidades de ser víctimas de ciberdelitos sexuales que los hombres. Los datos así lo reflejan, en 2020 las víctimas femeninas de este tipo de delitos fue de 855, mientras que las víctimas masculinas fueron 487 según el SEC. De estas 855 mujeres víctimas de ciberdelitos sexuales, 733 son menores de edad. Para Irene Montiel, profesora de derecho y política de la UOC y experta en victimología, esto se debe a que "El mundo real y el online están interrelacionados, por eso en Internet se reproducen los patrones y comportamientos del mundo real, basados en una ideología sexista en las que se cosifica a las mujeres y se hipersexualiza, especialmente, a las niñas".

Montiel también explica que las chicas presentan más riesgo de sufrir la difusión no consentida de imágenes sexuales o el sexting coercitivo, es decir, el intercambio de imágenes sexis, provocativas o sexualmente explícitas, que aunque aparentemente es consentido, se realiza bajo amenazas o presiones por parte, normalmente, de sus parejas.

Irene recalca que denunciar este tipo de delitos suele ser complicado para las adolescentes: "Es difícil que las víctimas denuncien por la vergüenza que sienten, creen que las van a juzgar y el problema es que muchas veces se las juzga. Parece que no terminamos de entender que es exactamente lo mismo que lo haga un hombre que lo haga una mujer. Obviamente, es una conducta de riesgo, pero eso no quita que seas víctima de un delito, tanto de sexting coercitivo como de difusión no consentida de imágenes sexuales"

¿Como actuar ante ciberdelitos de tipo sexual?

Si un menor nos comunica que está sufriendo cualquier tipo de ciberdelito sexual, "lo primero que tenemos que hacer es explicarle que está siendo víctima de un delito y lo segundo es ir a denunciar. Si se han llegado a difundir fotos, además existen canales como la Agencia Española de Protección de Datos, que tiene habilitado un canal urgente para solicitar la retirada de este tipo de contenido", explica Irene. También es importante conocer la existencia del 017, el teléfono habilitado para asesorar en el ámbito de la ciberseguridad.

¿Cómo educar a los niños?

Para Montiel es fundamental educar a los niños en el consentimiento y desmitificar el amor romántico: "los niños crecen pensando que el amor tiene que ser incondicional y que hacer todo lo que quiere su pareja es una muestra de amor. Tenemos que enseñarles que el amor se basa en el respeto, debemos llevar a cabo una educación afectivo-sexual desde bien pequeños, y no se trata de hablarle de sexo a un niño de 4 años, sino de hablar de relaciones saludables, de respeto, de igualdad y de que aprendan a reconocer una relación tóxica, etc."













