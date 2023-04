Vigila si reps un fals SMS de l'Agència Tributària perquè pots caure en una estafa

A partir del dimarts 11 d'abril, ha començat la campanya de declaració de la renda 2023, corresponent a l'exercici del 2022. No obstant això, els ciberdelinqüents estan aprofitant aquesta oportunitat per estafar als contribuents. La Policia Nacional ha alertat sobre un missatge de SMS fraudulent que ha estat sota vigilància policial durant un temps, però que ara està circulant novament en diversos telèfons de tot el país.

Els ciberdelinqüents es fan passar per l'Agència Tributària i demanen als ciutadans que facin clic en un enllaç per obtenir un "reemborsament" d'impostos per una quantitat que varia segons el cas. Això és fals i els ciberdelinqüents ho fan per robar les teves dades. La Policia Nacional recorda als ciutadans que no fagin cas i que han de visitar sempre el lloc web oficial de l'Agència Tributària.

Aquesta és una forma d'estafa coneguda com "smishing". Consisteix en suplantar la identitat d'institucions públiques, entitats bancàries o altres organismes per obtenir dades personals o bancàries dels ciutadans. El missatge dels estafadors diu: "Et classifico per a un reemborsament d'impostos. Troba el teu formulari en el següent lloc web".

Per evitar ser víctima d'aquest tipus d'estafa, la Policia recomana als ciutadans que no facin servir els enllaços inclosos als SMS i que sempre es dirigeixin al lloc web oficial, en aquest cas el de l'Agència Tributària. A més, també aconsellen que els ciutadans denunciïn els fets a través d'una comissaria de policia, per telèfon o per internet.