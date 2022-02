"Vida i miracles dels anys de pa negre", el nou llibre de Daniel Arasa

El periodista Daniel Arasa presenta dijous vinent a Barcelona el seu últim llibre 'Vida i miracles dels anys de pa negre', una immersió a "la vida dels anys 40 i 50 del segle XX". L'autor ofereix una observació de l'època des d'un punt de vista personal i familiar de la seva pròpia vivència. L'obra s'allunya dels estereotips i tòpics de la postguerra per "buscar la veritat, tant les coses bones com les dolentes". Es tracta així d'una obra provocadora que explica les dues cares de la realitat a la cerca d'explicar tota la història.



'Vida i miracles dels anys de pa negre' es reconstrueix a un poble de les Terres de l'Ebre a l'època de la postguerra, però narra una situació extrapolable a totes les terres catalanes i pràcticament a Espanya sencera. El títol fa referència al repte que suposava sobreviure a aquells temps, "en el fons era quasi un autèntic miracle per la majoria de la gent"; i a tot un símbol del que va ser la postguerra al país, a la misèria i el patiment que va viure la gent on "menjava un pa que era molt dolent, negre en el sentit que estava fet de porqueria com guix".



L'autor descriu el llibre com provocador, perquè quan es parla d'història, sobretot de l'època del Franquisme, s'ofereix una visió completament negativa, però també hi havia aspectes positius en comparació amb l'actualitat. Tot i que hem millorat la qualitat de vida, no tot ha estat millora, "s'ha perdut esperança, honestedat i principis", per la qual cosa ha intentat buscar tota la veritat i veure totes les parts. Durant una entrevista a Cope Catalunya i Andorra, Arasa ha explicat que aquesta heterogeneïtat en la narració negativa de la història és causada per una demonització de l'època al país, que ha provocat que es perdi el sentit de buscar la veritat i s'expliqui només amb sectarisme.



'Vida i miracles dels anys de pa negre' no només és un passeig detallat per la vida dels anys 40 i 50, també és un portal a la realitat total sense rendiments polítics, només amb voluntat d'explicar la història "perquè la gent conegui i tregui lliçons del passat pel futur". La presentació del llibre tindrà lloc el dijous 3 de març a les 19 hores a la llibreria Garbi - Troa.