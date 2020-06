Verbenas de Sant Joan al aire libre de hasta 800 personas sentadas y separadas

Este año, las verbenas de Sant Joan van a ser muy diferentes, no podrán ser tan masivas y estarán marcadas todavía por la restricciones de la covid-19. La Generalitat trabaja con el escenario de que toda Cataluña estará ya en la fase 3 de la desescalada, por tanto se podrán organizar actos (donde haya responsables) de hasta 800 personas al aire libre pero tendrán que estar sentadas y guardar dos metros de distancia. Cuando sean eventos, también organizados por responsables, en lugares cerrados el límite será de 80 personas. En cuanto a las fiestas particulares,de amigos y familiares, se podrán juntar un máximo de 20 personas. Se podrá acceder a las plazas y a las playas. En esos casos, las policías locales tendrán que limitar el acceso para evitar que los diversos grupos estén demasiado cerca unos de otros. Las grandes concentraciones en las playas es uno de los aspectos que más preocupan.

Ante la posibilidad de que se puedan producir aglomeraciones, el subdirector de Protección Civil de la Generalitat, Sergio Delgado, apela a la responsabilidad de la ciudadanía. "Somos siete millones y medio de personas y tenemos que ser corresponsables", dice Delgado.

Habrá que tomar precaciones con los geles hidroalcóholicos, tan habituales ya en nuestro día a dia. Durante las verbenas, no se podrán llevar encima por ser un elemento inflamable en un contexto en el que hay petardos y pirotécnica. No se tiene que utilizar y se tendrá que substituir por el lavado de manos con agua y jabón. Habrá que ir con cuidado también con las mascarillas, ante el riesgo de que caigan chispas sobre ellas. Por eso, Protección Civil pide extremar aún más la seguridad manteniendo la distancia y no compartiendo objetos.

La verbena de Sant Joan será una de las primeras celebraciones que junte a un gran número personas, desde que se decretó el estado de alarma. Por eso, el consejero de interior, Miquel Buch, pide no bajar la guardia para que no se convierta en un punto de rebrote del virus. "El mejor homenaje a los cuerpos de emergencias, profesionales sanitarios y seguridad será cumplir con las recomendaciones por Sant Joan y evitar la propagación del covid", ha dicho el consejero de interior. Mossos de esquadra y Bomberos están trabajando ya en el dispositivo especial que habrá durante la verbena.