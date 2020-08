Un verano con fiestas mayores "diferentes" y con "todas las precauciones"

En el mes de julio los responsables de Salud ya destacaron la necesidad de promover la "movilidad segura" y mantener las medidas de protección - mascarilla, distancias, lavado de manos, evitar aglomeraciones - de cara a las vacaciones de verano. El secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, no censuró la celebración de fiestas mayores, pero advirtió que tendrían que ser "diferentes" y con "todas las precauciones".

Por otro lado, Argimon ha constatado que las actividades en que no se puedan mantener las precauciones no se podrán hacer este verano. Ahora bien, el secretario de Salud Pública ha apuntado que otras actividades se pueden hacer siempre que se mantengan las distancias de seguridad, de higiene y no se produzcan aglomeraciones. Por lo tanto, las medidas de seguridad para prevenir los contagios de la Covid-19 han provocado que muchas localidades catalanas hayan modificado sus agendas de las fiestas mayores, o incluso algunos municipios hayan suspendido sus celebraciones.

Localidades como el Alcarràs o la Bisbal d'Empordà han resistido a las presiones para anular las fiestas, y han seguido adelante con las celebraciones, que este año se vivirán de una manera diferente. Alcarràs celebrará su fiesta mayor de verano del 26 al 30 de agosto con un programa adaptado a las exigencias sanitarias por la Covid-19. Los actos se llevarán a cabo con aforo limitado y habrá que reservar previamente la entrada gratuita para asistir. También será obligatorio el uso de mascarilla.

También la Bisbal d'Empordà ha celebrado esta semana su fiesta mayor más "atípica y solidaria". Y es que el dinero recaudado de las cerca de 40 actividades que se han preparado irán destinados íntegramente a proyectos sociales. Desde el Ayuntamiento destacan la implicación de las entidades del pueblo, a pesar de que el coronavirus ha obligado a suspender algunos de los actos más emblemáticos como el “cercavila” o el “correfoc”. Desde el consistorio destacan que se trata de una de las fiestas mayores con más actos, y todos "muy controlados".

Eso sí, otras muchas localidades han tenido que suspender los actos de las fiestas mayores por carencia de recursos para poder asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad. Destaca la suspensión de las fiestas mayores de los municipios de las Tierras del Ebro, donde se han aplazado los más de 200 actos de correbous que se celebran cada verano. Estas fiestas son la única fuente de ingresos que tienen algunos de los ganaderos de buey bravo de las Tierras del Ebro. Para poder garantizar la viabilidad de las explotaciones han empezado a sacrificar animales, que tienen que vender a precios irrisorios. Ganaderos y aficionados confiaban salvar parte de la temporada taurina en agosto y en septiembre, pero los rebrotes y la prohibición explícita del Procicat a las fiestas con bueyes lo han hecho imposible.