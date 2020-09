Vecinos de Tarragona piden más información tras el accidente de Iqoxe

Vecinos de Tarragona han pedido tener más información sobre la actividad que se realiza en el polígono petroquímico, después del accidente de Iqoxe de enero. Lo han reclamado este martes en comisión parlamentaria la presidenta de la Associació de Veïns de Bonavista, Maria Dolores Gutiérrez, y la presidenta de la Federació de Veïns de Llevant, Gemma Fusté, y el representante de la Federació d'Associacions Veïnals de Tarragona, Justo Velilla.

Gutiérrez ha explicado que por lo que se refiere a su caso en particular, estuvo por la calle avisando a los ciudadanos de su barrio, el de Bonavista, de que se confinasen en sus casas por si se había filtrado algún gas tóxico. Lo hizo porque las sirenas de alarma de Protección Civil no sonaron después de la explosión en Iqoxe, que solo suenan para hacer pruebas y durante una hora los vecinos del polígono petroquímico no supieron si había elementos tóxicos o no en el aire.

Para ella, el accidente de Iqoxe ha supuesto un cambio de 180 grados en la percepción del riesgo que tienen los vecinos de Tarragona y se ha avivado su sensación de peligro ante la industria petroquímica. Es así porque se han dado cuenta que ya no solo pueden morir trabajadores del polígono sino que también les puede ocurrir a los ciudadanos de los municipios colindantes en sus propias casas. Pese a que ha pasado más de medio año desde el accidente de Iqoxe, Gutiérrez ha avisado de que los vecinos están igual que en enero y, si se volviera a producir una explosión, seguirían sin saber qué hacer.