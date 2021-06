Vecinos de la Meridiana hartos de los cortes: "Fuera CDR de nuestros barrios"

Desde el 14 de octubre de 2019 hasta hoy, con el paréntesis del confinamiento domiciliario, el corte de la Meridiana- una de la principal vía de acceso a Barcelona- se ha cronificado con el tiempo beneficiado por la falta de actuación de la Generalitat y el Ayuntamiento con el grupo de independentistas, en las últimas semanas no más de 20 personas, que cada tarde invaden la calzada y cortan la Meridiana.

La protesta provoca la lógica molestia a los vecinos, un perjuicio económico importante para los comercios de la zona, que a partir de las 19.30 registran una importante disminución de clientes, que no pueden llegar o no pueden a esta zona. En la sesión de control al Govern de esta semana, el conseller de Interior Joan Ignasi Elena, apoyó la protesta asegurando que cumplían todos los requisitos legales. Es decir, que los cortes en la Meridiana continuaran, a pesar de las quejas vecinales.

Ante esta situación la entidad ACP-Meridiana sin cortes, surgida en respuesta de la protesta independentista, organizó un encuentro para expresar su malestar ante la pasividad del Govern y el Ayuntamiento de Barcelona, garantes de la seguridad ciudadana. En el acto intervinieron Josep Bou (PP) y Juan Garriga( Vox) y también asistió Luz Guilarte (Cs), aunque no se dirigió a los presentes.

Los reunidos corearon lemas como "fuera CDRs de nuestro barrio" y el orador de la organización Vicente Serrano expuso "nadie les prohíbe que piensen lo que quieran, pero que no intenten imponérnoslo. Imponer es fascismo, imponer una manera de pensar, una manera de vivir es fascismo y nosotros somos demócratas y nosotros no queremos fascimo en Cataluña". Serrano acabó su intervención con rotundo "no a los cortes".

ACP-Meridiana sin cortes anunció nuevas acciones para denunciar la situación que sufren vecinos, comerciantes y conductores cada día por el corte de la Meridiana, por un grupo de 20 personas.