Vecinos de la Floresta ocupan un consultorio para exigir la reapertura total del centro sanitario

Un grupo de vecinos de la Floresta, en Sant Cugat del Vallès, ha ocupado esta noche el consultorio del barrio. Reclaman la reapertura total de los centros sanitarios de la Floresta y Les Planes, cerrados desde el mes de junio. Ahora se han reabierto, pero sólo parcialmente, una mañana y una tarde a la semana, con una enfermera y una persona de administración. Los vecinos lo consideran "una tomadura de pelo" y aseguran que tienen intención de quedarse los próximos días. Se estarán al menos hasta el lunes, cuando está prevista la celebración de un consejo de barrio extraordinario para abordar esta cuestión. La consejera de Salud, Alba Vergès, se ha comprometido este viernes a hablar con los vecinos pero ya avisa de que no todos los centros pueden abrir en las mismas condiciones.

Una de las vecinas que participa en el cierre, Carmen Galindo, ha criticado a la ACN el "doble discurso" de la consejera. "Nos dicen que la atención primaria es fundamental y por otro lado nos dejan sin atención primaria", espetó. Galindo asegura que el hecho de no tener médico en el barrio es un grave problema para una población envejecida de más de 6.000 habitantes.

"Queremos tener al alcance los mismos servicios que teníamos antes del inicio de la pandemia. La asistencia telemática puede ser complementaria de la asistencia presencial, pero en ningún caso debe sustituir", recitan los vecinos a través del manifiesto que detalla los motivos de la protesta que se ha puesto en marcha estos días.

El encierro, que se ha llevado a cabo esta pasada noche se mantendrá al menos hasta el lunes. "Estamos fuertes y organizados. La reivindicación es muy transversal", avisa la portavoz de la protesta. Ese día se reunirá de manera extraordinaria el consejo del barrio, donde se prevé la presencia de representantes de Mutua de Terrassa, entidad gestora de los consultorios de la Floresta y Les Planes.

Por su parte, la consejera de Salud, Alba Vergés, ha expresado su preocupación al ver las imágenes de una ocupación "con mucha gente" en la situación actual de pandemia. Ha afirmado que se gestionará con los vecinos y el Ayuntamiento la situación del consultorio pero ha insistido en que hay que separar los circuitos Covid de los no Covid y que no todas las infraestructuras lo permiten: "Hemos reabierto la mayor parte, pero no todos se pueden reabrir en las mismas condiciones ".