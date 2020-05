Es una dura imagen repetida cada verano en el Centre Históric de Lleida, que ni el estado de alarma, ni el confinamiento han podido evitar. Personas recién llegadas para intentar encontrar trabajo en el campo, que sin medios de subsistencia y desconocimento de la ciudad, se ven abocadas a dormir al raso, en la calles de Lleida. La Asociación Som Veins del Centre Históric ha denunciado que desde primeros de mayo, ha detectado un aumento de personas que duermen en dos puntos del barrio. Su portavoz Óscar Lanza denuncia " son trabajadores que llegan y no tiene medios. Duermen por la calles, hacen sus necesidades en solares y se limpian en las fuentes". A pesar del estado de alarma y la prohibición de viajes entre provincias, los trabajadores sin contrato de trabajo siguen llegando, según los vecinos.

Lanza exige soluciones al Ayuntamiento de Lleida, gobernado por ERC "cada año pasa lo mismo, nos dicen que lo arreglarán pero nada. Los problemas se mantienen". Som Veins afirma que se mantiene la degradación del céntrico barrio de la ciudad " con tráfico de drogas, mercados ilegales de ropa y el mal uso de la vía pública", enumera Lanza, quien reclama un Plan de Actuación para el Centre Históric de Lleida.

A causa de la pandemia, este verano los Ayuntamientos tienen que habilitar espacios reservados a la función de alberge para los trabajadores que vengan a recoger la fruta.Tendrán que venir ya contratados por las explotaciones agrarias y no se podrán mover en la localidad que trabajen, para evitar el riesgo de contagios.La normativa obliga a garantizar un mínimo de dos espacios, por qué uno se tiene que reservar en caso de personas contagiadas por la Covid- 19, para quedar confinadas y no mezclarse con el resto.El responsable de contratación de Unió de Pagesos, Jaume Pedrós aseguró al inicio de la pandemia" este verano no se podrá dormir por la calles. Ya es duro que pase, pero ahora con la enfermedad, no puede pasar". La provincia de Lleida, necesita unos 25.000 temporeros para recoger los miles de hectáreas de melocotón, pera y manzana, entro otras variedades.La campaña ha empezado con la recogida de la cereza y los productores calculan que las medidas de higiene y transporte por la Covid- 19 aumentan un 30% los costes de producción.

El Ayuntamiento de Lleida trabaja en la adecuación del pabellon Agnes Gregori para funciones de alberge, pero la dificultad es detectar a los trabajadores que llegan sin contrato y que vienen por libre, con la esperanza de trabajar en el campo durante los meses de verano.