Valls niega una "operación de estado" para investir a Colau

El candidato a la alcaldía de Barcelona en las elecciones municipales de 2019 y entonces líder de BCN Canvi, Manuel Valls, ha rechazado que detrás de la segunda investidura de Ada Colau como alcaldesa hubiera una "operación de Estado" y ha opinado que no se espiaron las negociaciones para formar gobierno municipal.

En una entrevista este miércoles en 'La Vanguardia' ha asegurado que actuó "libremente", que no habló con el Gobierno español y que no había ninguna "fraternidad secreta". "Yo quería impedir un alcalde independentista y nadie me dice lo que tengo que hacer".

Lo ha dicho después de que el líder de ERC en el Ayuntamiento, Ernest Maragall, advirtiera de una "operación política de Estado y partidaria que concluyó con una acuerdo" entre los comuns, el PSC y Valls al conocerse el supuesto espionaje del CNI durante las negociaciones entre ERC y los comuns para formar gobierno municipal.

Valls ha considerado un "mal menor" la designación de Colau como alcaldesa --cargo que ostenta a día de hoy-- y ha dicho no haber negociado con ella, pero sí con Miquel Iceta, entonces primer secretario del PSC, y Jaume Collboni, que encabezó la lista de los socialistas en la capital catalana. Considera que el error fue de "soberbia" por parte de Ernest Maragall y lo acusa de "victimismo".

"Cualquier servicio de inteligencia actúa cuando hay un peligro para la integridad de un Estado, frente al terrorismo, el crimen organizado... Aquellas negociaciones salían al minuto en la prensa. No había ningún tipo de secreto", ha zanjado.