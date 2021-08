Vall d'Hebron tiene todas las camas UCI ocupadas pero espera que la bajada de ingresos se note en una semana

El Hospital Vall d'Hebron tiene todas las camas UCI ocupadas pero espera que la bajada de ingresos a planta se note en la unidad de cuidados intensivos de aquí a sed o diez días. Según el jefe de sección de la UCI del hospital, Xavier Nuvials, explica que hay 74 camas abiertas, de las cuales cerca de 60 están ocupadas por pacientes covid. La mejora que se aprecia en las plantas de hospitalización y la bajada de los contagios en la calle todavía no lo han notado en la UCI, asegura. "Esperamos que a partir de la semana que viene lo notemos", añade. Según explica, 3 de cada 4 pacientes críticos no están vacunados o tienen la pauta incompleta y la franja de edad mayoritaria ahora es la de 40-50-60 años. Entre los más jóvenes hay sobre todo embarazadas.

"El perfil de paciente ha ido cambiando con la quinta oleada", indica Nuvials. La primera semana de esta oleada tuvieron gente muy joven, por debajo de los 30. Los que ingresan ahora, dice, siguen siendo jóvenes pero la franja mayoritaria se sitúa por encima de los 30. "Ahora los jóvenes que tenemos son mayoritariamente pacientes gestantes, obstétricas, o cesáreas", comenta.



El jefe de sección de la UCI afirma que ahora mismo hay 9 pacientes ingresadas entre enfermas gestantes y puerperes, es decir, que acaban de parir.



Reorganización por vacaciones



Xavier Nuvials recuerda que la quinta oleada ha llegado después de un año y medio de actividad con "cierto agotamiento" del personal sanitario. Por eso, argumenta, se ha intentado mantener los turnos de vacaciones, que ya se procuraron esponjar a lo largo del verano.



Aun así, explica que han tenido que abrir más camas de las habituales en estas fechas -tres veces más- y por eso ha hecho falta la implicación en la cura de los pacientes covid de todos los servicios activos en el hospital. En el caso de los pacientes críticos el personal de la UCI ha recibido ayuda de servicios como anestesiología o pediatría, por ejemplo, para afrontar el verano. "De momento la asistencia está siendo correcta y no hemos tenido que anular vacaciones del personal", concluye.



Quinta oleada



Hace poco más de un mes, el 1 de julio, las UCI catalanas registraron la cifra más baja de pacientes ingresados por covid en los últimos meses: 115. Había pasado el San Juan y acabado el curso y Cataluña se encontraba en llena desescalada sin prever que pronto llegaría la quinta oleada. La realidad en los hospitales empezó a cambiar progresivamente los días siguientes y a partir del 7 de julio, cuando había 138 críticos, los números solo crecían. Una semana después, el 14 de julio, había 237 (+99). Siete días más tarde, el 21 de julio, los críticos a las UCI ya eran 404 (+167) y el día 28 eran 558 (+154).



Lunes 2 de agosto se va registrado un pico de 589 ingresados a cuidados intensivos, el dato más alto de las últimas semanas y un número que no se veía desde febrero. Martes, pero, por primera vez en casi treinta días, la cifra bajó y se situaba en 581 (-8). Desde entonces, la cifra global de los pacientes críticos registrados en Cataluña ha bajado ligeramente pero el viernes volvió a subir (588). Habrá que esperar unos días para ver si la bajada se estabiliza o continúan fluctuando los ingresos a las UCI.