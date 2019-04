El Hospital Vall d'Hebron ha realizado una duodenopancreatectomía cefálica con el robot da Vinci,por primera vez en Cataluña.El paciente Ángel Diaz de 59 años, padecía un tumor de páncreas, situado en la cabeza de esta glandula indespensable en los procesos digestivos del organismo.

La operación, de alta complejidad , duró 10 horas.Los cirujanos han hecho una resección tumoral,es decir una extracción del tumor mediante pequeñas incisiones,de la cabeza del páncreas mediate el robot Da Vinci.La utilización de la robótica permite una menor incisión en el cuerpo,porque mediante una laporoscopia, el acceso al abdomen se hace con pequeñas incisiones de 0,5 a 1 centímetro,y por tanto no hay que abrir al paciente.Esto supone un postoperatorio menos doloroso y una recuperación más rápida, como confirma Ángel Díaz" tenía muchos dolores, y yo me preguntaba como iba a aguantar, pero cada día que pasaba me encontraba mucho mejor y desaparecieron todas las dolencias en breves días".

La intervención contó con el Dr.Joaquín Balcells,jefe clínico de Cirugía Pancreática e investigador del grupo de Trasplantes Digestivos de el Vall d'Hebron Research Institute(VHIR), y por la doctora Elizabeth Pando,del Servicio de Cirugía hepatobiliopancreática y Trasplantes,que explicó" hemos sacado el tumor,la cabeza del páncreas,el duodeno,la vesícula y la parte final del conducto biliar"

Los doctores destacan que para utilizar el robot Da Vinci es necesario que el tumor este localizado,que no esté en contacto con estructuras venosas ni arteriales importantesque no tenga obesidad ni haya sufrido episodios de inflamación del páncreas.El robot aporta mejor visibilidad para el profesional sanitario de la cavidad abdominal.

El robot Da Vinci cuenta con tres elementos principales: una consula quirúrgica, donde el cirujano controla los instrumentos quirúrgicos; el carro del paciente, con 4 brazos que ejecuta las ordenes del cirujano y la torre de visión, quer permite visualizar la cirugía mediante cámaras que ofrecen una imagen en alta definición.

El sistema quirúrgico Da Vinci, es la única tecnología disponible en España para realizar cirugía robótica además de ser la última evolución de la cirugía minimamente invasiva.