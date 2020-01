La Vall d'Hebron impulsa una cirugía para "mejorar la calidad de vida" de los pacientes amputados

El Hospital Vall d'Hebron es el primer centro de España en realizar la osteointegración en un solo tiempo -el resto de centros ejecuta dicha operación en dos fases- a pacientes amputados de la extremidad inferior con el objetivo de "mejorar la calidad de vida".

Los doctores Pablo Corona y Almudena Crespo han presentado este miércoles esta nueva técnica que debe revolucionar y mejorar la vida de los amputados. La osteointegración se basa en la capacidad de las células oseas para adherirse a una superficie metálica. Gracias a este proceso, que tuvo su primera aplicación clínica en los implantes dentales, los pacientes pueden prescindir de la prótesis tradicional que tiene más de 300 años y de sus complicaciones asociadas, como las úlceras, la irritación cutánea y la incapacidad de caminar en espacios abiertos, situaciones que resultan en que más de un 30% de los amputados femorales no puedan utilizarla. Son estos, ahora, el principal objetivo del método de osteointegración, aquellos pacientes que no toleran otro tipo de prótesis.

Con la prótesis osteointegrada, el paciente amputado vuelve a sentir la carga del cuerpo a través del hueso del muñón, en vez de la pelvis como sucede con el encaje tradicional, no hay tiempo de demora para empezar el proceso de rehabilitación y el paciente consigue adquirir un nuevo patrón de marcha para reeducar su equilibrio y percepción corporal. Algo que ha podido constatar el paciente Josep Ballart, de 73 años, que tuvo un accidente de moto hace 12 años y que en su momento no pudo tolerar la técnica tradicional, una problemática que le ha generado "una serie de problemas que prácticamente lo han traumatizado porque siempre ha tenido problemas con el encaje tradicional". Ha asegurado que, tras la intervención, puede andar mucho más y estar de pie más tiempo, e incluso ha confesado poder sentir el tipo de terreno que pisa, acaba diciendo "me ha cambiado la vida".