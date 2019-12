"Vaga de fogons": La proposta del Gremi de Xarcuters per deixar "descansar" les àvies

Els catalans menjarem aquests dies de festes, i no només el dia de Sant Esteve, si sumem tots els dies, podríem arribar a menjar 4 milions de canelons. I segurament molts d'aquests canelons els hi tocarà fer-los a les iaies, les sogres, perquè els homes entrem a la cuina però encara continuen sent més les dones que fan canelons. I és que el gremi de carnissers i xarcuters de Catalunya han encetat la campanya “Vaga de fogons”. Joan Bou és xarcuter, propietari de les xarcuteries Bosch, i membre de la junta del gremi de xarcuters de Catalunya.

“Les àvies diuen que ja hi ha prou. Que porten molts anys fent canelons i cuinant per tota la família, així que ja està bè. El que volem és que ens posem tots a la cuina, que tots fem canelons. La campanya està enfocada en fer un homenatge a les àvies, que sempre han conservat la tradició no només de fer canelons, sinó de la cuina catalana de tots aquests anys. El que fem és, a través de la web vagadefogons.cat , les àvies ens expliquen pas a pas, a través d'uns tutorials, com fer canelons, de manera senzilla i com tothom pot fer els canelons, i també oferim la possibilitat de comprar-los fets als carnissers i xarcuters de tot Catalunya. I allà estan tots els establiments on poden, o bè comprar tots les ingredients per fer-los ells mateixos, o comprar ja els canelons fets. I així deixem descansar les àvies i reconeixem la feina que han fet any rere any i caneló rere caneló. Fer uns bons canelons són hores i hores a la cuina, i al final en 10 minuts ja ens els hem menjat”

“Venem un promig de 2000 canelons per establiment. Ja fa anys que nosaltres ho fem tot a la manera de l'àvia, i cada carnisser li posa el seu toc especial, com fan les àvies a casa seva, i es fan els canelons de manera artesanal. Avui precisament estem enrotllant els canelons que els nostres clients s'emportaran demà, i cada dia enrotllem els canelons pel dia següent”

“El que demana la majoria és caneló de rostit, però no només fem aquest, ens anem adaptant i cada any fem més tipus de canelons i de necessitats. Hi ha gent que no li agrada la beixamel i els prefereix amb tomàquet, fem també canelons de foie, de bolets.. hi ha moltes varietats”.