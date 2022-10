El 1% de usuarios reconoce haberse saltado la prohibición de fumar en las playas de Barcelona

La prohibición de fumar en las playas de Barcelona ha reducido este verano a los usuarios que fuman hasta el 1%, según datos facilitados por el Ayuntamiento a partir de entrevistas. En paralelo, el servicio de información de playas (SIP) ha realizado 40.000 acciones de sensibilización, pero no se ha multado a ningún fumador. El regidor de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia, ha hecho un balance muy positivo de la normativa que prohibe fumar en las playas de la ciudad y ha destacado que tanto fumadores como no fumadores valoran con una media de 8 sobre 10 que no se pueda fumar en las playas. De esta manera, el gobierno municipal considera que la implantación de la iniciativa de playas sin humo ha cumplido los objetivos marcados.

Badia ha explicado que no se ha multado a ningún fumador porque prácticamente la mayoría ha apagado el cigarrillo o se han desplazado hasta el paseo y se han mostrado respetuosos. Por eso, se ha mostrado partidario de continuar apostando por la pedagogía y la comunicación como recursos prioritarios a la multa. Según datos municipales, casi el 70% era conocedor de la iniciativa de playas sin humo, ya que había carteles e información visible.



A pesar del balance positivo de cumplimiento que hace el consistorio, alrededor de un 72% de bañistas ha manifestado haber visto colillas, concentradas principalmente al lado del paseo. De hecho, el gobierno municipal reconoce el papel que tienen los informadores ambientales y el alto cumplimiento de la ordenanza durante el día pero admite que por la noche es más difícil controlar que se fume en la playa. También se atribuyen parte de las colillas que se pueden ver al uso nocturno de la playa.