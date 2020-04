El control durante la pandemia de los datos en los móviles despierta recelo entre los ciudadanos

Diferentes gobiernos están preparando, junto con empresas de telecomunicaciones, herramientas que tienen como objetivo ayudar a hacer frente a la crisis del coronavirus. Aplicaciones que permitirán, por ejemplo, que llevando sólo el móvil se puedan identificar zonas con riesgo de contagio, anticipar dónde se necesitará material médico o avisar a las personas que están en contacto con un contagiado. Una situación que ha provocado recelos porque supone una intromisión de las administraciones en la privacidad de los ciudadanos.

DE FORMA PROPORCIONADA Y CON GARANTÍAS

Los expertos dicen que la tecnología es útil en estas situaciones siempre y cuando se haga de forma proporcionada y con garantías. Pero Andrea Renta, jefe de política de regulación, innovación y economía digital del 'think tank' europeo CEPS, decía en declaraciones a la agencia ACN que en Europa esto no parece tan claro “y no tenemos las garantías necesarias para asegurarnos que no se utilicen los datos para controlar a la población”.

CONSENTIMIENTO DE LOS USUARIOS

Y otro experto, Diego Naranjo, responsable de Políticas de la Asociación Europea de Derechos Digitales (EDRi), cree esencial que se pida el consentimiento de los usuarios: “una aplicación ideal, si es que existiese esa App ideal sería una en que tú como usuario decidieses, primero usarla, que no estés obligado a usarla. Y que tú des el consentimiento informado, evidentemente, para unos fines que en teoría van a ser para beneficiar a la sanidad pública, sin que tus datos vayan, por ejemplo, acabando en la agencia de seguridad o en las fuerzas del orden de los estados”.

Y eso que las iniciativas que se están planteando en Europa son menos intrusivas que las que se han puesto sobre la mesa en los países asiáticos, como es el caso de China. Pero Andrea Renta alerta de que la crisis sanitaria actual puede hacer que las autoridades públicas tengan tentaciones de seguir recopilando más datos de la población.